Техніка враз стала купою металобрухту: ЗСУ яскраво знищили ворога безпілотником і гарматою "Півонія"

ЗСУ яскраво знищили ворога безпілотником і гарматою "Півонія" / колаж УНІАН

22 травня, українські воїни з 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили окупантську легкоброньовану техніку та бензовоз за допомогою космічної розвідки завдяки безпілотнику "Spectator" і гармати 2С7 "Півонія". Про це повідомили в пресслужбі даної військової частини.

"Результативний бойовий тест-драйв українського БПЛА Spectator в 45-й ОАБР! У підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка якраз надала дані - є гідна мета, ворожий об'єкт. Злітали безпілотником ввечері на розвідку, підтвердили працюємо! Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко і обережно обробили", - написали в пресслужбі бригади.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці Національної гвардії України знищили гармату "Півонія", з якої росіяни обстрілювали Сєвєродонецьк та зруйнували міст між обласним центром та Лисичанськом.

"Швидко покарання прийшло. Гвардійці знищили "Півонія", який зруйнував Павлоградський міст і обстрілював Сєвєродонецьк", - написав начальник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він також подякував російським телепропагандистам за "наводку".

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