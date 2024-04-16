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Україні не світить заявка на членство в НАТО: експерт дав тривожний прогноз

Олексій Тесля
16 квітня 2024, 09:42
Можливість вступу України до НАТО є умовою будь-яких переговорів щодо завершення війни, каже Віктор Андрусів.
Україні не світить заявка на членство в НАТО: експерт дав тривожний прогноз
Експерт прокоментував перспективи вступу України до НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів прокоментував перспективи приєднання України до блоку НАТО.

В інтерв'ю Главреду він погодився з думкою про те, що, з огляду на риторику США та Німеччини, вже видно, що запрошення до Альянсу на найближчому саміті Україна не отримає.

"Риторика насправді не змінилася. І я якраз був одним із тих, хто говорив, що нам не світить заявка на членство в НАТО, тому що перспектива членства або надання нам цієї перспективи є однією з карт завершення війни, тобто якщо будуть перемовини, то наша можливість стати членом НАТО є однією з умов будь-яких перемовин по завершенню війни", - зазначив експерт.

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Водночас він спрогнозував модель, за якою Україна може взаємодіяти з окремими членами блоку НАТО.

"В Україні, на жаль, не вистачає знання про те, чим насправді є НАТО. Це організація, яка не має військ - це, грубо кажучи, оборонний координаційний орган, який може надати якісь консультації, тренінги та підтримку. Усе інше Україна може отримувати напряму від країн-членів цього союзу (що і намагається робити). НАТО Україні сьогодні нічого не може надати. Усе, що нам треба, надають конкретні члени НАТО. У даному випадку, це Сполучені Штати Америки, без яких ми не тільки не виграємо цю війну, а й навряд чи взагалі в ній вистоїмо", - додав Андрусів.

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україна може вступити в НАТО тільки після закінчення війни з Росією. Він наголосив, що графік вступу України до Альянсу ще не схвалений і залежить від завершення війни.

Також The New York Times повідомляє, що на найближчому саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Це пов'язано з можливістю втягування у війну через пакт про колективну безпеку.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Україна досягла значного прогресу в різних сферах. Країна активно працює, щоб відповідати стандартам НАТО, залучає приватні інвестиції та стабілізує свої позиції на міжнародній арені.

Хто такий Віктор Андрусів

Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

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НАТО війна Росії та України Віктор Андрусів
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