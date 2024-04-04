'Погодили конкретні заходи': Столтенберг назвав теми засідання Ради Україна-НАТО

Столтенберг зазначив, що головними темами засідання ради Україна-НАТО стане наближення України до членства в Альянсі та допомога їй у війні з Росією.

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Столтенберг назвав теми засідання Ради Україна-НАТО / Колаж Главред, фото: УНІАН

4 квітня у Брюсселі відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ із участю голови українського МЗС Дмитра Кулеби. Засідання Ради Україна-НАТО буде приурочене до зміцнення співпраці між Україною та Альянсом. Також міністри закордонних справ країн НАТО обговорять можливість поліпшення структури допомоги Україні. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Guardian.

Перед засіданням Ради генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробили кілька заяв. Після цього відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Столтенберг підкреслив, що підтримка України - це інвестиція в безпеку Альянсу, а не благодійність. Він також зазначив, що сторони обговорять способи зміцнення співпраці та можливості просування України до членства в НАТО.

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Крім того, як повідомив Столтенберг, міністри обговорять, як посилити підтримку України, та говоритимуть про те, як створити "більш передбачувану структуру для підтримки".

Під час вступного слова на відкритті засідання він наголосив, що темами сьогоднішньої зустрічі стануть практичні потреби України. Як зазначив Столтенберг, міністри обговорять питання щодо зміцнення підтримки України та розглянуть можливості створення "більш передбачуваної структури для підтримки".

Під час відкриття засідання він підкреслив, що основною темою сьогоднішньої зустрічі будуть практичні потреби України.

"Зараз дуже важливо наростити наші зусилля, а не зменшувати їх. Сьогодні ми будемо роздумувати над практичними потребами України для того, аби зрозуміти де нам необхідно підсилитися. Ми погодили конкретні заходи в рамках дорожньої карти України на шляху до вступу в Альянс. Сьогодні ми разом будемо працювати, аби підкріпити зусилля України на шляху до НАТО. Це дуже важливо для безпеки України та нашої безпеки", - сказав Столтенберг.

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Вступ України до НАТО - військова допомога від Альянсу

НАТО розробляє новий формат допомоги для України, що має забезпечити стабільність та передбачуваність у цій підтримці в контексті війни з РФ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

Також у НАТО планують створити п'ятирічний фонд внесків для України на суму 100 мільярдів доларів. Цю ініціативу представив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє агентство Bloomberg.

У США сподіваються, що під час майбутнього саміту НАТО, запланованого на 9-11 липня у Вашингтоні, союзники обговорять "дорожню карту" для вступу України до Альянсу.

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