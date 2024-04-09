НАТО може ввести війська і закрити небо над Україною: несподіваний прогноз Волкера

Курт Волкер не виключає розгортання підрозділів ППО в стратегічних точках в Україні.

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Курт Волкер не виключає введення в Україну військ НАТО / УНІАН

Не виключено введення наземних іноземних військ в Україну, заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, коментуючи відповідну ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона.

"Макрон абсолютно правий. І я повністю згоден, не варто цього виключати. Це не означає, що війська треба вводити зараз. Це не те, що він говорить. Просто не прибирайте опцію зі столу", - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.

Американський дипломат також оцінив ідею щодо участі іноземної компоненти в зміцненні протиповітряної оборони України.

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"Ми постачаємо зброю і боєприпаси для ППО України, але реальність така, що країни НАТО межують з Україною, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, і у нас вже були випадки, коли ракети пролітали над повітряним простором Польщі. Ці ракети і дрони націлені на мирне населення. Таким чином, країнам НАТО цілком розумно почати думати про те, щоб допомагати знищувати ці ракети і безпілотники, які атакують цивільне населення, як гуманітарний жест і розширення системи протиповітряної оборони НАТО, оскільки насправді вони також становлять небезпеку для НАТО", - говорить він.

Водночас він не виключає розгортання підрозділів ППО в країнах НАТО, або підрозділів ППО в стратегічних точках в Україні.

"Я думаю, було б розумно мати купол ППО над усім простором від Миколаєва до Румунії. Це було б дуже добре для безпеки транспорту, дуже добре для безпеки цивільного населення, для безпеки судноплавства. Якби у вас був невеликий контингент військ протиповітряної оборони, можливо, французів, які могли б захистити небо - я не бачу в цьому нічого поганого", - зазначив американський дипломат.

При цьому він додав, що Захід може ввести війська і техніку, при цьому фахівці з НАТО можуть виконувати функції з наведення ППО на цілі РФ.

"Це деталі. Справа в тому, що ми могли б брати набагато більш безпосередню участь у захисті цивільного населення, ніж зараз", - резюмував Волкер.

Хто такий Курт Волкер? Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег із НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

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