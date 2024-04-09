У Держдепі США назвали умову членства України в НАТО

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що нічого не змінилося з приводу схвалення графіка вступу України до НАТО.

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Метью Міллер назвав умову членства України в НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Україна може вступити в НАТО лише після завершення війни з Росією. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Під час брифінгу в Міллера запитали, чи була дискусія з приводу графіка вступу України до Альянсу після нещодавньої заяви генсека Єнса Солтенберга про майбутнє України в НАТО.

"Нічого не змінилося з приводу схвалення графіка. Це все ще залежить від завершення війни", - відповів Міллер.

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"Ми чітко дали зрозуміти, що, врешті-решт, це процес, який просувається", - додав він.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Членство України в НАТО - останні новини

3 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "всі члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом НАТО" і "що нам потрібно продовжувати наближати Україну до членства в НАТО".

4 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна досягла значного прогресу на різних фронтах, починаючи від сфери безпеки і оборони до боротьби з корупцією. Країна виконує важку роботу, щоб відповідати стандартам НАТО.

Видання The New York Times писало про те, що на найближчому саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Їхня позиція не змінилася з минулорічного саміту у Вільнюсі.

Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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