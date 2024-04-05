Україну не покличуть до НАТО на найближчому саміті: у NYT розкрили позицію США і ФРН

Позиція США і ФРН не змінилася з торішнього саміту у Вільнюсі.

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Україну не запрошуватимуть до НАТО на саміті у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

На найближчому саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини.

Як пише The New York Times, це пов'язано з тим, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Уточнюється, що США і ФРН проти запрошення України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні. Їхня позиція не змінилася з торішнього саміту у Вільнюсі.

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Крім того, Вашингтон і Берлін наполягають, щоб це питання було знято з порядку денного в липні, незважаючи на те, що аналогічний процес щодо членства України в ЄС був схвалений минулої зими.

При цьому головні зусилля зараз спрямовані на чітке визначення умов, які Україна повинна виконати, щоб почати переговори з НАТО, однак вони ще не просунулися вперед.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Вступ України до НАТО

Як раніше повідомляв Главред, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Столтенберг запевнив, що вступ України до Альянсу - це питання "коли", а не "якщо".

Також на саміті НАТО у Вашингтоні з 9 до 11 липня заплановано обговорення "дорожньої карти" вступу України до Альянсу. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що це буде ключова тема на зустрічі міністрів закордонних справ.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення важливої спеціальної наради щодо співпраці з НАТО. На зустрічі обговорювали питання сумісності та перспектив на цей рік у відносинах з Альянсом.

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