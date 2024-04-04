'Cитуація може стати небезпечнішою': генсек НАТО назвав два сценарії розвитку війни

Для досягнення справедливого і стійкого миру в Україні надзвичайно важливо мати сильні Збройні сили України, наголосив Єнс Столтенберг.

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Єдиний шлях до миру - сильні ЗСУ - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Україна зможе здобути нові перемоги, якщо союзники по НАТО нададуть більше допомоги. В іншому випадку синтуація в країні в рази погіршиться. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

"Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", - зазначив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, існують два можливі сценарії подій. Перший - коли союзники по НАТО нададуть більшу підтримку Україні, що допоможе військовим повернути контроль над втраченими територіями.

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"З іншого боку - цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною", - додав він.

Столтенберг підкреслив, що для досягнення справедливого і стійкого миру в Україні надзвичайно важливо мати сильні Збройні сили України. Він впевнений, що Україна зможе досягти нових успіхів, якщо союзники по НАТО передадуть "те, що ми маємо поставити".

"Єдиний шлях досягти справедливого та стійкого миру в Україні – це мати сильні Збройні Сили України, оскільки це є єдиний спосіб переконати президента Путіна, що вони (росіяни – ред.) не переможуть на полі бою", - сказав генеральний секретар НАТО.

Допомога НАТО перед російським наступом

Столтенберг розповів, що країни НАТО планують активізувати свої зусилля для збільшення допомоги Україні перед майбутнім наступом російських військ. Він наголосив на нагальних потребах України, зокрема в системах ППО, ракетах та боєприпасах.

"Союзники зроблять дві речі. Перша - потрібно мобілізувати більше підтримки найближчими днями та тижнями. Це нагальні потреби. Ми маємо активізувати зусилля, зокрема з боку Німеччини та Британії. Все це має відбуватися, і вже відбувається зараз. Союзники обговорювали, що можна зробити найближчими днями та тижнями. Системи ППО, ракети та боєприпаси - це терміново", - підкреслив політик.

Також союзники НАТО планують побудувати передбачувану основу для надання довгострокової допомоги Україні на постійній основі.

"Ми погодилися вчора почати планувати, і було доручено розробити пропозиції щодо цієї структури, яка дасть нам забезпечити більшу прозорість та передбачуваність. Також ця структура має базуватися на фінансових зобов'язаннях. Ми погодили основі питання, але я не буду вдаватися в подробиці. Консультації продовжаться, щоб дійти до певних рішень", - пояснив Столтенберг.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Наступ росіян - прогнози експертів

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових дослідженьОлександр Мусієнко вважає, що російська армія може піти у наступ у 2024 році. Однак, він вказує, що рівень підготовки російських солдат у 2022 році був вищим, а тому ймовірність успішного наступу у 2024 році не дуже висока.

Також, за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у другій половині 2024 року окупанти можуть здійснити щонайменше дві наступальні операції - на Часів Яр та Куп'янськ. Також окупанти планують створювати буфер безпеки для своїх військ біля Іванівського.

Як повідомляв Главред, РФ нарощує зусилля для окупації Донецької, Луганської областей та реалізації планів стосовно Запорізької. На Бахмутському російські війська штурмують Богданівку, Кліщіївку, Андріївку та Іванівське, розповів комбат Юрій Федоренко.

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