Україна виконує важку роботу, щоб відповідати високим стандартам НАТО - Блінкен

Мета НАТО – створити міст до повноправного членства України в Альянсі, запропонувавши додаткову підтримку та кращу взаємодію, сказав держсекретар США.

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Блінкен оцінив прогрес України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Україна досягла значного прогресу на різних фронтах, починаючи від сфери безпеки та оборони до боротьби з корупцією. Країна виконує важку роботу, щоб відповідати стандартам НАТО. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

"Упродовж останніх місяців Україна досягла значного прогресу, відтіснивши російський флот в Чорному морі, відкривши шляхи для транспортування зерна по світу", - сказав політик.

За його словами, Україна залучає все більше приватних інвестицій та стійко утримує позиції на фронті. Блінкен наголосив, що країна досягла успіхів у сферах врядування та безпеки, також збільшила потенціал для антикорупційних установ та посилелила прозорість й підзвітність стосовно військової допомоги від країн-союзників. Ці питання були одним із фокусів уваги зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.

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"Я думаю, цей прогрес свідчить про те, що Україна сприймає наші рекомендації, рекомендації всіх союзників, та серйозно виконує важку роботу, щоб відповідати високим стандартам НАТО", - наголосив Блінкен.

Держсекретар США додав, що майбутнє України - в НАТО, а також закликав надати Києву підтримку.

"Зараз наша мета – створити міст до повноправного членства, запропонувавши додаткову підтримку та кращу взаємодію в умовах, коли Україна проводить реформи, необхідні для приєднання до Альянсу", - зазначив очільник Держдепу.

Курс України на членство в НАТО та ЄС 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати. 19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко. 21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

Вступ України в НАТО - перспективи членства

Як раніше повідомляв Главред, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Столтенберг запевнив, що вступ України до Альянсу - це питання "коли", а не "якщо".

Також на саміті НАТО у Вашингтоні з 9 по 11 липня планується обговорення "дорожньої карти" вступу України до Альянсу. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що це буде ключова тема на зустрічі міністрів закордонних справ.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення важливої спеціальної наради щодо співпраці з НАТО. На зустрічі обговорювали питання сумісності та перспектив на цей рік у відносинах з Альянсом.

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