Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мирні переговори у Женеві: Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу

Анна Ярославська
19 лютого 2026, 06:55
322
Україна підтримує продовження діалогу, але не погодиться на умови, що передбачають відмову від територій.
Зеленський, переговори
Україна підтримує продовження діалогу, але не погодиться на умови, що передбачають відмову від територій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/umerov_rustem ​

Головні тези:

  • Позиції сторін щодо питань територій істотно розходяться
  • Київ не має наміру виходити з Донбасу
  • Новий раунд переговорів відбудеться у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський розкрив деталі мирних переговорів у Женеві, які відбулися 17-18 лютого. За його словами, сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція. Новий раунд переговорів також відбудеться у Швейцарії.

В інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський анонсував документ, де будуть прописані всі деталі того, "як можна або як необхідно здійснювати моніторинг одразу після припинення вогню".

відео дня

У питанні територій, за його словами, є три різні позиції.

"По політичному напрямку все складніше. У нас немає єдиної позиції - навіть у тристоронньому форматі. У нас три різні точки зору з питання територій", - зазначив Зеленський.

За його словами, у 2025 році в ході мирних переговорів у Саудівській Аравії США запропонували припинити вогонь, зупинитися по лінії розмежування і вирішувати територіальне питання виключно дипломатичним шляхом.

Зараз же сторони "трохи вийшли з тієї позиції", коли США сказали про необхідність говорити про вільну економічну зону.

"Ми відповіли: "Послухайте, ми дотримуємося тієї ж американської позиції, яка була запропонована в Саудівській Аравії... Тому моя позиція - я хочу підтримати будь-який формат, щоб не припиняти діалог. Але це не означає, що я прийму все", - пояснив Зеленський.

Україна не вийде з Донбасу

Зараз Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Київ не може на це піти і не буде юридично визнавати території російськими.

"Ми не можемо просто піти. Як таке взагалі можливо? Це наша територія. І та частина, яка зараз окупована - теж наша територія... Так, це тимчасово окуповані території. Це дуже болісно для нас. Але давайте зупинимося там, де ми знаходимося. І це вже великий компроміс", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що не може підтримати ідею про те, щоб добровільно віддати територію.

"Просто так віддати її добровільно? Я не можу підтримати таку ідею. І думаю, що навіть у дуже складних обставинах я не впевнений, що наш народ буде до цього готовий. Тому що, як ви сказали, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України", - сказав Зеленський.

Він додав також, що Україні потрібні гарантії безпеки від США, а також присутність представників Європи в Україні і українська армія в розмірі 800 тисяч.

"І один з дуже важливих моментів - лінії оборони. Тому коли ми говоримо про безпеку, коли ми говоримо про Донбас, про Донецьку область, я також думаю як президент про лінії оборони, які там дуже сильні", - додав Зеленський.

Мирні переговори у Женеві: Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
Мирний план США з 20 пунктів / Інфографіка: Главред

Де відбудеться новий раунд мирних переговорів

Президент України заявив, що наступний раунд мирних переговорів знову відбудеться в Швейцарії.

"Я завжди порушував це питання, при всій повазі до Близького Сходу та інших країн... Це агресія проти нас і проти Європи. Тому я вважаю, що мирні переговори повинні проходити в Європі", - сказав Зеленський.

Дивіться відео - Зеленський сказав, де відбудеться новий раунд мирних переговорів:

Знімок екрана

Мирні переговори в Женеві - що відомо

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві відбулися тристоронні переговори між США, Україною та РФ.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розмова була "непростою, але важливою". За його словами, українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.

За даними ЗМІ, російська делегація на переговорах у Женеві не змінила першочергових вимог для врегулювання війни РФ проти України. Українській делегації вдалося витримати тиск з боку російської сторони під час переговорів.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що на переговорах обидві сторони продемонстрували "значний прогрес".

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом, який залишається однією з ключових перешкод для мирної угоди.

"Україна відмовилася від виведення військ в односторонньому порядку, оскільки це може загрожувати новою агресією з боку Росії. Київ також наполягає на гарантіях безпеки", – зазначають джерела видання.

Повідомляється, що Україна та Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

Чи існує дедлайн щодо укладення мирної угоди: думка експерта

США, ймовірно, хотіли б, щоб ключові домовленості між Україною і Росією – за посередництва Вашингтона – могли бути досягнуті в кінці весни або на початку літа. Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

"У такому випадку Республіканська партія та команда Трампа змогли б влітку будувати свою передвиборчу кампанію, спираючись на цей результат як на зовнішньополітичний успіх", - зазначив він.

У Трампа усвідомлюють: якщо до початку літа вдалося б схилити Росію до підписання хоча б якихось домовленостей, це могло б змусити її відкласти плани щодо літнього наступу.

"Водночас варто розуміти, що це не остаточна позиція. Найімовірніше, згаданий дедлайн - кінець весни або початок літа - міг бути озвучений американською стороною не у формі ультиматуму, а як намір або побажання, при якому США було б зручно і вигідно фіналізувати домовленості до початку літа", - пояснив експерт.

Інші новини:

Про персону: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.

Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.

Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Обережний оптимізм": ЗМІ дізнався про прогрес у переговорах щодо перемир'я

"Обережний оптимізм": ЗМІ дізнався про прогрес у переговорах щодо перемир'я

10:20Війна
США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

09:54Світ
Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні Лозової

Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні Лозової

09:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

Гороскоп Таро на сьогодні, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на сьогодні, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:20

"Обережний оптимізм": ЗМІ дізнався про прогрес у переговорах щодо перемир'я

09:54

США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:44

Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні ЛозовоїФото

09:34

Мати вкрала 4 мільйони у сина, поки той був у полоні, і втекла за кордонВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:33

"Найстрашніше": чому Лорак і Повалій зрадили Україну насправді

09:26

Російську модель Ірину Шейк висміяли в мережі за в'яле тіло

09:25

В Україні бушує магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Реклама
09:04

Гороскоп на завтра 20 лютого: Тельцям - проблеми, Козорогам - прибуток

09:03

Всесвіт почув їх: кому із знаків зодіаку стане легше вже після 19 лютого

08:59

Подруга актриси здивована: чоловіка Заворотнюк запідозрили в романі

08:59

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

08:51

Зеленський сказав, про що хоче поговорити з Путіним і чи готовий віддати наказ його вбити

08:51

Відключення світла в Україні - графіки на 19 лютого (оновлюється)

08:24

Спалахнула пожежа, червоний дим в небі: дрони атакували важливий об'єкт РФ

08:23

"Інсульт": залежна Лоліта здала ще більше

08:10

Як Росія рятує свій останній актив у ЄвропіПогляд

07:45

"Росія хоче замінити мене": Зеленський назвав умову проведення виборівВідео

06:55

Мирні переговори у Женеві: Зеленський заявив про три різні позиції щодо ДонбасуВідео

Реклама
06:11

Як відмити унітаз оцтом: простий домашній спосіб, який замінює дорогу хімію

06:10

Україна підняла ставки: чому запровадили санкції проти ЛукашенкаПогляд

06:00

Геніальний рецепт: дивовижний торт всього за п'ять хвилинВідео

05:02

Слова з СРСР, що можуть збити з пантелику сучасну молодь: що вони означають

04:30

Удача буде в руках трьох знаків зодіаку: хто отримає особливий подарунок долі

03:35

Врятують будинок від грибка: які рослини вбивають цвіль у квартирі

02:45

Таємниця стародавньої катастрофи: чому міф про грандіозний потоп тріщить по швах

02:21

Україна та Росія обговорили нові варіанти компромісу щодо Донбасу – NYT

01:30

85-річний Аль Пачіно і його 32-річна ексдівчина підігріли чутки про возз'єднання

01:13

Взявся за старе: про що втікач Влад Яма заговорив російською мовою

00:57

Проросте навіть старе насіння перцю – сільський метод, перевірений часомВідео

00:19

"Поговорюють, розкабанів": Монатік відповів на критику своєї зовнішності

00:03

Графіки для Києва та області: коли відключать електроенергію 19 лютого

18 лютого, середа
23:56

"Значний прогрес" у Женеві: у Трампа розкрили деталі тристоронніх переговорів

23:17

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

23:14

Помер зірка "Робокопа" і "Секретних матеріалів" Том Нунан

23:05

Черкащина без світла: з'явилися нові графіки відключень на 19 лютого

22:46

Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

22:40

Водії масово кладуть сіль в авто і залишаються в захваті: розкрита причинаВідео

21:58

Україну атакує потужний шторм: де будуть снігопади та хуртовини

Реклама
21:46

"Шахтар" націлився на підсилення: клуб планує одразу три підписання, хто в списку

21:43

"Не дуже чисто": розкрилася правда про Ірину Білик

21:28

Дивовижний пиріг за 15 хвилин без замісу і клопоту - рецептВідео

21:27

Десятки росіян потрапили в оточення: ЗСУ добивають окупантів у Куп'янську

20:46

Які вимоги висунула РФ на переговорах в Женеві - ЗМІ розкрили результат зустрічі

20:37

Переможець "Холостячки" мобілізувався - де служить ексбойфренд Огнєвіч

20:33

Млинці на Масляну: кому віддають перший і що він насправді означає

20:31

Пускова установка С-300 злетіла в повітря: РФ оцінює втрати після удару ЗСУ

20:25

Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області

19:59

"Я - головне зло": Melovin різко відреагував на зрив його концерту в РівномуВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти