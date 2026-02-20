Рус
Скільки ще готова воювати Україна і як повинна закінчитися війна: прогноз командувача НГУ

Анна Ярославська
20 лютого 2026, 09:49
343
Українці втомилися від війни, проте ключове питання — на яких умовах вона завершиться.
Олександр Півненко
Олександр Півненко сказав, скільки ще може воювати Україна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Головні тези Півненка:

  • Україна здатна воювати ще кілька років
  • Добровільна передача територій "неможлива"
  • Навіть при складних рішеннях військові виконають наказ Верховного головнокомандувача
  • Після війни РФ зіткнеться з серйозними внутрішніми проблемами

Україна може воювати ще кілька років, а перемогою мало б стати повернення всіх окупованих територій. Про це заявив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко в інтерв'ю BBC.

Він підкреслив, що за допомогою західних партнерів Україна може захищатися ще "і рік, і два".

відео дня

"Але кількістю, якщо ми будемо вбивати все більше і більше росіян, то цим не закінчимо війну", - вважає генерал.

"Ми можемо ще воювати кілька років 100%. Але я вважаю, що війни повинні закінчитися. В цілому, на цій планеті. Вбивати людей заради територій та ресурсів - це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитися", - упевнений Півненко.

Чи готова Україна віддати свої території

Командувач НГУ впевнений, що люди втомилися від війни і хотіли б її завершення. Але найголовніше питання - якою ціною.

За словами Пивненка, на припинення вогню, ймовірно, всі б погодилися. Після цього необхідно переосмислити подальші дії та домовленості.

Другий варіант - втрата території. На думку Пивненка, це "неможливо в даний час".

"Скажімо так, ми нічого не віддаватимемо, я впевнений", - підкреслив генерал.

"Припинення вогню по лінії бойового зіткнення - це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде", - додав він.

Водночас, Пивненко зазначив, що якщо буде такий наказ від Верховного Головнокомандувача - українські військові його виконають.

Що таке перемога України

"Перемога для України у військовому плані - це, звичайно, забрати свої території. Я розумію, що це, можливо, не актуально сьогодні, але потенційно на майбутнє. Розумію, що може пройти кілька десятків років - неважливо", - вважає Пивненко.

Повернення територій - це стратегічне завдання українського уряду і населення. Однак зараз пріоритет - виживання і припинення вогню.

Він також додав: попри те, що Україна втратила частину територій, наслідки для РФ будуть серйозними.

"Післявоєнний період для них буде ще важчим, тому що треба буде пояснювати своєму народу, для чого ця війна була і для чого стільки втрат. Ми знаємо цілий регіон, де вже немає людей, в принципі, призовного віку", - розповів Півненко.

Мирні переговори в Женеві - що відомо

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві пройшли тристоронні переговори між США, Україною і РФ.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розмова була "непростою, але важливою". За його словами, українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.

За словами Зеленського, Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Київ не може на це піти і не буде юридично визнавати території російськими.

Зеленський також повідомив, що новий раунд переговорів відбудеться в Швейцарії.

Тим часом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що на переговорах у Женеві було досягнуто принципової домовленості про продовження діалогу та наступну зустріч. Водночас політичні питання залишаються складними, а деталі поки що не розголошуються. Тихий також заявив, що Росія намагається саботувати прогрес, досягнутий раніше в Абу-Дабі, зокрема щодо військово-політичних аспектів.

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: прогноз розвідки

Європейські розвідслужби скептично оцінюють перспективи припинення війни в Україні в 2026 році, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода нібито "досить близька". Про це повідомляє Reuters з посиланням на бесіди з керівниками п'яти європейських спецслужб.

Джерела видання заявили, що Москва не зацікавлена в швидкому завершенні війни. Четверо з п'яти співрозмовників вважають, що Росія використовує контакти з США для просування теми пом'якшення санкцій та укладення вигідних економічних угод. Один з керівників спецслужби охарактеризував недавній раунд переговорів у Женеві як "театр переговорів".

"Росія не прагне до мирної угоди. Вона домагається своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися", - заявив одне з джерел.

Серед цих цілей, за його словами, - усунення президента України Володимира Зеленського і перетворення країни на "нейтральну" буферну зону для Заходу.

Інший представник розвідки підкреслив, що Москва не відчуває гострої необхідності в терміновому мирі, а її економіка, за його оцінкою, не перебуває на межі краху.

Інші новини:

Про персону: Олександр Півненко

Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986) – український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України.

Півненко командує НГУ з липня 2023 року.

До цього очолював Східне територіальне управління Нацгвардії, відбивав у росіян околиці Харкова та утримував Бахмут. Має звання Героя України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Олександр Півненко
