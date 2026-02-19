Україна та Росія обговорили нові варіанти компромісу щодо Донбасу – NYT

Сторони намагаються знайти рішення щодо контролю над Донбасом, щоб уникнути нової хвилі конфлікту.

Україна та Росія шукають компроміс щодо контролю над Донбасом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 45 ОАБр

Коротко:

Україна та Росія обговорили демілітаризовану зону на Донбасі

Зону не контролюватиме жодна зі сторін, йдеться про нейтральну територію

Обговорюється також створення зони вільної торгівлі на Донбасі

Під час переговорів у Женеві Україна та Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не контролюватиметься жодною зі сторін.

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над регіоном, що залишається однією з ключових перешкод для мирної угоди.

"Україна відмовилась від виведення військ в односторонньому порядку, оскільки це може загрожувати новою агресією з боку Росії. Київ також наполягає на гарантіях безпеки", – зазначають джерела видання.

Відродження попередніх мирних планів

Обговорювалася ідея створення демілітаризованої зони, яка відроджує пропозицію з попередніх мирних планів, зокрема 28-пунктного плану, запропонованого адміністрацією Трампа в листопаді.

Щоб спростити ухвалення ідеї, сторони розглядали також можливість створення зони вільної торгівлі всередині демілітаризованої території. Проте, як наголошує The New York Times, "більшість промислових підприємств у цьому районі перебувають у руїнах, працює лише одна вугільна шахта. Ризик того, що конфлікт знову розгорнеться, існуватиме роками".

Чи можливе завершення війни РФ проти України у 2026 році — думка експерта

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що завершення війни Росії проти України у 2026 році малоймовірне. На його думку, Кремль не зацікавлений у реальному мирному врегулюванні.

Годжес підкреслює, що без потужного зовнішнього тиску Росія навряд чи погодиться на припинення вогню або компромісні домовленості.

"Відсутність серйозних важелів впливу дозволяє Москві продовжувати нинішню політику", — зазначає експерт.

Він також сумнівається у достатності дій адміністрації Дональда Трампа, яка, на його переконання, не чинить потрібного тиску на Кремль. Крім того, позицію європейських країн російське керівництво не вважає впливовою, що, на думку Годжеса, зменшує шанси на досягнення миру найближчим часом.

Як раніше повідомляв Главред, 17–18 лютого в Женеві відбувся новий раунд тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною, під час якого обидві сторони продемонстрували "значний прогрес". Про це на брифінгу 18 лютого повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Крім того, російська делегація на переговорах у Женеві не змінили першочергових вимог для врегулювання війни РФ проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.

Нагадаємо, що підсумовуючи результати тристоронніх переговорів у Женеві, керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що дискусія була складною, однак мала важливе значення для подальшого переговорного процесу.

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

