Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

Видання зазначає, що оптимістичні дипломатичні заяви учасників переговорів приховують глухий кут у мирному процесі.

https://glavred.net/war/tupik-i-teatr-dlya-trampa-v-wsj-rasskazali-vo-chto-prevratilis-mirnye-peregovory-10742411.html Посилання скопійоване

Тристоронні мирні переговори в Женеві / Колаж: Главред, фото: x.com/SEPeaceMissions, Telegram/@umerov_rustem

Головне з новини:

Переговори України й Росії у Женеві знову завершилися без прогресу

Київ і Москва намагаються не дратувати Дональда Трампа, оскільки побоюються втратити підтримку США

Європейські розвідки вважають, що Путін використовує переговори як інструмент тиску

відео дня

Тристоронні перемовини між Україною, Росією та США, що відбулися в Женеві, завершилися без жодного прориву, хоча обидві сторони намагалися створити враження конструктивності. Як пише The Wall Street Journal, Київ і Москва фактично об’єдналися в одному прагненні - не викликати роздратування президента США Дональда Трампа та не створити враження, що вони гальмують мирний процес.

Попри оптимістичні заяви дипломатів, учасники зустрічей визнають: переговори дедалі більше нагадують політичну виставу. За словами експосла США в НАТО Іво Даалдера, нинішній формат не наближає завершення війни. Він переконаний, що сторони радше намагаються уникнути звинувачень у тому, що Трамп не здатен забезпечити мир.

"Це гра, мета якої - уникнути звинувачень у нездатності Трампа покласти край війні", зазначає Даалдер.

Анонімний високопосадовець з України підтвердив, що три раунди перемовин - у Женеві та Абу-Дабі - перетворилися на демонстративний процес, покликаний показати Вашингтону: Київ не чинить опору дипломатичним зусиллям.

За даними видання, і Україна, і Росія побоюються, що втрата терпіння Трампа може мати для них серйозні наслідки. Київ залежить від американської розвідпідтримки та озброєння, яке фінансує Європа. Москва ж ризикує отримати нові санкції, що ще більше тиснутимуть на її ослаблену економіку. Аналітики додають: Кремль також розраховує на вплив Вашингтона, щоб домогтися поступок від України.

Європейські розвідслужби, на які посилається WSJ, дійшли висновку, що Володимир Путін використовує переговори як інструмент для досягнення того, чого не зміг здобути на полі бою. Тому реального припинення вогню найближчим часом не прогнозують. За оцінками європейських чиновників, війна може тривати ще від одного до трьох років.

Попри це, частина американських посадовців усе ще сподівається на можливість мирної угоди до проміжних виборів у США восени. Водночас WSJ зазначає: адміністрація Трампа не посилює тиск на сторони, а її інтерес поступово зміщується до інших міжнародних криз - зокрема, переговорів з Іраном та ситуації в секторі Гази.

Переговори буксують: погляд експерта

Політолог Володимир Горбач вважає, що нинішні контакти між Україною, Росією і США залишаються скоріше формальністю і не призводять до конкретних результатів. За його оцінкою, просування вперед гальмують вузький формат переговорів і недостатньо високий рівень учасників.

Аналітик вважає, що реальні зрушення можливі лише за збігу низки умов: ослаблення позицій Росії, посилення міжнародного тиску і появи готовності до взаємних поступок. До цього, прогнозує він, серйозного прогресу чекати не варто — принаймні, до весни 2026 року.

Мирні переговори в Женеві - що відомо

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві пройшли тристоронні переговори між США, Україною і РФ.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розмова була "непростою, але важливою". За його словами, українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом. Зокрема, Україна і Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.

За словами Зеленського, Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Київ не може на це піти і не буде юридично визнавати території російськими.

Зеленський також повідомив, що новий раунд переговорів відбудеться в Швейцарії.

Вас може зацікавити:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред