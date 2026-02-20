Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

Дар'я Пшеничник
20 лютого 2026, 12:29
266
Видання зазначає, що оптимістичні дипломатичні заяви учасників переговорів приховують глухий кут у мирному процесі.

Трехсторонние мирные переговоры в Женеве
Тристоронні мирні переговори в Женеві / Колаж: Главред, фото: x.com/SEPeaceMissions, Telegram/@umerov_rustem

Головне з новини:

  • Переговори України й Росії у Женеві знову завершилися без прогресу
  • Київ і Москва намагаються не дратувати Дональда Трампа, оскільки побоюються втратити підтримку США
  • Європейські розвідки вважають, що Путін використовує переговори як інструмент тиску

відео дня

Тристоронні перемовини між Україною, Росією та США, що відбулися в Женеві, завершилися без жодного прориву, хоча обидві сторони намагалися створити враження конструктивності. Як пише The Wall Street Journal, Київ і Москва фактично об’єдналися в одному прагненні - не викликати роздратування президента США Дональда Трампа та не створити враження, що вони гальмують мирний процес.

Попри оптимістичні заяви дипломатів, учасники зустрічей визнають: переговори дедалі більше нагадують політичну виставу. За словами експосла США в НАТО Іво Даалдера, нинішній формат не наближає завершення війни. Він переконаний, що сторони радше намагаються уникнути звинувачень у тому, що Трамп не здатен забезпечити мир.

"Це гра, мета якої - уникнути звинувачень у нездатності Трампа покласти край війні", зазначає Даалдер.

Анонімний високопосадовець з України підтвердив, що три раунди перемовин - у Женеві та Абу-Дабі - перетворилися на демонстративний процес, покликаний показати Вашингтону: Київ не чинить опору дипломатичним зусиллям.

За даними видання, і Україна, і Росія побоюються, що втрата терпіння Трампа може мати для них серйозні наслідки. Київ залежить від американської розвідпідтримки та озброєння, яке фінансує Європа. Москва ж ризикує отримати нові санкції, що ще більше тиснутимуть на її ослаблену економіку. Аналітики додають: Кремль також розраховує на вплив Вашингтона, щоб домогтися поступок від України.

Європейські розвідслужби, на які посилається WSJ, дійшли висновку, що Володимир Путін використовує переговори як інструмент для досягнення того, чого не зміг здобути на полі бою. Тому реального припинення вогню найближчим часом не прогнозують. За оцінками європейських чиновників, війна може тривати ще від одного до трьох років.

Попри це, частина американських посадовців усе ще сподівається на можливість мирної угоди до проміжних виборів у США восени. Водночас WSJ зазначає: адміністрація Трампа не посилює тиск на сторони, а її інтерес поступово зміщується до інших міжнародних криз - зокрема, переговорів з Іраном та ситуації в секторі Гази.

Переговори буксують: погляд експерта

Політолог Володимир Горбач вважає, що нинішні контакти між Україною, Росією і США залишаються скоріше формальністю і не призводять до конкретних результатів. За його оцінкою, просування вперед гальмують вузький формат переговорів і недостатньо високий рівень учасників.

Аналітик вважає, що реальні зрушення можливі лише за збігу низки умов: ослаблення позицій Росії, посилення міжнародного тиску і появи готовності до взаємних поступок. До цього, прогнозує він, серйозного прогресу чекати не варто — принаймні, до весни 2026 року.

Мирні переговори в Женеві - що відомо

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві пройшли тристоронні переговори між США, Україною і РФ.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розмова була "непростою, але важливою". За його словами, українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом. Зокрема, Україна і Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.

За словами Зеленського, Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Київ не може на це піти і не буде юридично визнавати території російськими.

Зеленський також повідомив, що новий раунд переговорів відбудеться в Швейцарії.

Вас може зацікавити:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

14:21Синоптик
Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

12:29Війна
Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

12:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Останні новини

14:39

Коли народжуються люди, які мають особливу місію: вони обрані Всесвітом

14:21

Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

14:09

Чому жадібні чоловіки не здатні любити: психолог розкрила суть "скнар"

14:04

"Хочу піти в невідомість": Мelovin зробив тривожну заяву після розставанняВідео

13:51

Чи можна їсти кисломолочний сир щодня: дієтологи попередили про один ризикВідео

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
13:50

"Бавовни стало ще більше": СБУ посилила далекобійні удари по рф, - експерт

13:45

Таємниця під підлогою: дівчина знайшла щось незвичайне в закритому магазиніВідео

13:32

Плівки для телебачення, а не для суду, – екссекретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО

13:10

Вчитель підірвав Мережу, назвавши топ-3 ознаки педагога "радянської закалки"

Реклама
12:56

У стримерки з Китаю злетів фільтр: 140 тисяч відразу відписалися від неї

12:43

"До Галкіна, як до місяця": в мережі висміяли довгокосого Кіркорова

12:29

Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

12:19

Наречена вп'яте: Сандулеса приголомшила новиною про таємне весілля

12:11

Було 39 років: в РФ помер соліст популярної групи

12:09

Не тренди винні: 5 причин, чому образ виглядає застарілим

12:04

Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

12:01

"Кнопка не у Лукашенка": чи можливе нове вторгнення в Україну з території БілорусіВідео

11:55

Гороскоп Таро на завтра, 21 лютого: Ракам - терпіння, Скорпіонам - самостійність

11:44

Росія атакувала Полтавщину дронами: спалахнула пожежа, є руйнування

11:41

"Помийна ганчірка": блогерка Верба рознесла втікачку Стужук

Реклама
11:35

Погані сусіди для томатів: які рослини виснажать ґрунт і згублять плоди

11:01

Для чого в СРСР масово клали батарейки в морозилку: пояснення неабияк здивує

10:57

Путініст Шаман на колінах вилизав озеро: дике відео потрапило в мережуВідео

10:56

В Одесі - енергокриза: яка ситуація зі світлом і теплом та коли стане легше

10:48

Ціль не енергетика: РФ готує нові атаки на Україну, які міста під загрозою

10:33

"Судочок" - це надто банально: як українською можна дотепно назвати контейнер для їжі

10:12

Чому літаки завжди фарбують в білий колір: пілот назвав справжню причину

10:07

Дзідзьо показав головну жінку у своєму житті: "Будь щаслива"Відео

09:54

"Нейтральну" країну викрили на постачанні РФ зброї на 125 млн доларів - ЗМІ

09:49

Скільки ще готова воювати Україна і як повинна закінчитися війна: прогноз командувача НГУ

09:27

ЗСУ прорвали рубежі росіян на Запоріжжі: частина "сірої зони" значно скоротилася - Братчук

09:12

Варені яйця категорично не можна кидати в холодну воду: яка причина

09:05

Гороскоп на завтра 21 лютого: Левам - розчарування, Водоліям - щастя

08:55

В Амурській області РФ зник гелікоптер із силовиками на борту: що відомо

08:50

Король Чарльз жорстко відреагував на арешт свого брата Ендрю

08:28

Європа непомітно стала головним двигуном виживання України після 4 років війни - Axios

08:27

Помер зірка "Ейфорії" Ерік Дейн: що сталося

08:10

Чому Угорщина припинила постачання дизельного палива в Україну насправдіПогляд

07:45

РФ вдарила ракетою по Харкову, було атаковано житловий район: що відомо

07:05

РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

Реклама
06:10

США зібралися бомбити Іран?Погляд

05:57

Мороз неочікувано повертається на Полтавщину: коли з новою силою вдарить холод

05:37

Яке походження назви Кривого Рогу та чому місто так називається — розкрито нюансВідео

04:41

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

04:00

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

03:30

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

03:11

Де в Україні найчистіша питна вода: результати дослідженьВідео

02:11

Вчені назвали 2 дратівливі звички, які насправді говорять про високий рівень IQ

02:09

Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

01:30

Ні грама косметики: 53-річну Камерон Діас підловили без макіяжу

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти