"Гірка правда": Мерц про перспективи закінчення війни

Кремль не готовий відмовитися від війни, вважає канцлер Німеччини.

Мерц вважає, що переговори не зупинять війну / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот

Головні тези Мерца:

Завершити війну переговорами практично неможливо

Гуманітарні та раціональні аргументи не вплинуть на Путіна

Мета Європи — послабити військові можливості РФ і обмежити фінансування війни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить шансів на завершення російсько-української війни шляхом переговорів.

За його словами, "розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна, і це гірка правда".

"На мою думку, ця війна закінчиться тільки тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої військові або економічні ресурси", - цитує Мерца Spiegel.

"Тому метою європейських зусиль є "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані", - додав канцлер Німеччини.

При цьому Мерц вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з Путіним.

"Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії", - сказав він.

На думку Мерца, Кремль не може обійтися без війни в найближчому майбутньому.

"Вони повинні підтримувати військову машину, тому що не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, деякі з яких мають серйозні травми, які повертаються з фронту", - сказав канцлер.

Мирні переговори в Женеві – що відомо

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві пройшли тристоронні переговори між США, Україною і РФ.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розмова була "непростою, але важливою". За його словами, українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом. Зокрема, Україна та Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.

За словами Зеленського, Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Київ не може на це піти і не буде юридично визнавати території російськими.

Зеленський також повідомив, що новий раунд переговорів відбудеться в Швейцарії.

Експерт розкрив сценарій завершення війни в Україні

Сполучені Штати мають реальні важелі впливу на Росію для примусу її до поступок. Водночас вирішальним фактором залишається не лише потенціал цих механізмів, а й політична готовність американського керівництва застосувати їх у повному обсязі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

За його словами, у другій половині року РФ може зіткнутися з глибокими системними проблемами, з якими влада не впорається, тому що економіка може втрачати керованість.

"З цієї точки зору економічний тиск на Росію сьогодні переважає над певними силовими факторами. Саме ці проблеми зробили економічний блок центральною темою в переговорах", - сказав Жовтенко.

"Насправді, чим далі, тим Трампу буде легше обрушити російську економіку. Єдине питання - для цього в Овальному кабінеті має бути ухвалено відповідне політичне рішення. І тоді американці, маючи вплив на ключові больові точки російської економіки, можуть, у разі постановки такої мети, домогтися згоди Росії до літа – на умовах Сполучених Штатів, України та Європи. Більш того, це можна зробити навіть не до літа, а десь наприкінці весни", – додав експерт.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

