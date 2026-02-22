Зеленський скоро може зустрітися з Путіним: Віткофф назвав терміни

Під час зустрічі українського президента та російського диктатора може бути присутній ще один лідер.

Віткофф сказав, коли Зеленський і Путін можуть провести переговори / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, kremlin.ru

Що сказав Віткофф:

Зеленський може зустрітися з Путіним у найближчий час

Зустрічі спецпосланця Трампа з російським диктатором були спрямовані на організацію зустрічі лідерів

Стів Віткофф та Джаред Кушнер винесли на обговорення пропозиції, які можуть призвести до зустрічі президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив в інтерв'ю Fox News сам спецпосланець Дональда Трампа Віткофф. За його словами, зустріч на рівні лідерів України і РФ може відбутися у найближчі три тижні.

"Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа - Главред). Побачимо. Він не хоче зустрічатися, якщо не впевнений, що зможе довести справу до результату. У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, в найближчі тижні ви почуєте хороші новини", - наголосив він.

Також Віткофф пояснив, для чого зустрічався з кремлівським диктатором. Він стверджує, що без таких зустрічей організація прямих переговорів Путіна із Зеленським була б неможливою.

Які можливі наслідки переговорів Зеленського і Путіна - думка експерта

Главред писав, що за словами політолога, голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, президент Володимир Зеленський заявляв, що питання територій має обговорюватися безпосередньо між ним і Володимиром Путіним, і цю позицію підтримав Дональд Трамп

Водночас, на його думку, сама по собі можлива зустріч лідерів України та Росії навряд чи приведе до конкретних домовленостей щодо територіального врегулювання.

Зустріч Зеленського і Путіна - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський запрошував російського диктатора Володимира Путіна приїхати в Київ на переговори, якщо той наважиться.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського може бути "підготовлена ​​лише шляхом процесу на експертному рівні".

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Володимир Путін "явно не готовий" зустрічатися із Зеленським найближчим часом.

