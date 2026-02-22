Рус
Зеленський скоро може зустрітися з Путіним: Віткофф назвав терміни

Анна Косик
22 лютого 2026, 08:50
157
Під час зустрічі українського президента та російського диктатора може бути присутній ще один лідер.
Віткофф сказав, коли Зеленський і Путін можуть провести переговори / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, kremlin.ru

Що сказав Віткофф:

  • Зеленський може зустрітися з Путіним у найближчий час
  • Зустрічі спецпосланця Трампа з російським диктатором були спрямовані на організацію зустрічі лідерів

Стів Віткофф та Джаред Кушнер винесли на обговорення пропозиції, які можуть призвести до зустрічі президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив в інтерв'ю Fox News сам спецпосланець Дональда Трампа Віткофф. За його словами, зустріч на рівні лідерів України і РФ може відбутися у найближчі три тижні.

відео дня

"Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа - Главред). Побачимо. Він не хоче зустрічатися, якщо не впевнений, що зможе довести справу до результату. У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, в найближчі тижні ви почуєте хороші новини", - наголосив він.

Також Віткофф пояснив, для чого зустрічався з кремлівським диктатором. Він стверджує, що без таких зустрічей організація прямих переговорів Путіна із Зеленським була б неможливою.

Які можливі наслідки переговорів Зеленського і Путіна - думка експерта

Главред писав, що за словами політолога, голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, президент Володимир Зеленський заявляв, що питання територій має обговорюватися безпосередньо між ним і Володимиром Путіним, і цю позицію підтримав Дональд Трамп

Водночас, на його думку, сама по собі можлива зустріч лідерів України та Росії навряд чи приведе до конкретних домовленостей щодо територіального врегулювання.

Зустріч Зеленського і Путіна - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський запрошував російського диктатора Володимира Путіна приїхати в Київ на переговори, якщо той наважиться.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського може бути "підготовлена ​​лише шляхом процесу на експертному рівні".

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Володимир Путін "явно не готовий" зустрічатися із Зеленським найближчим часом.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін зустріч Зеленського з Путіним зустріч Путіна і Зеленського мирні переговори Стів Віткофф
