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Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин AstraZeneca і Pfizer

8 січня 2022, 19:37

Україна у 2021 році отримала понад 11 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Вакцина AstraZeneca
У понад 560 тисяч доз вакцини AztraZeneca закінчився термін придатності - МОЗ / Reuters

Україна віддасть на утилізацію майже 600 000 доз вакцини проти коронавірусу AztraZeneca та Pfizer. У препарату англо-шведської компанії закінчився термін придатності, а німецько-американська вакцина стала непридатною через порушення умов зберігання. Загалом держава торік отримала понад 11 мільйонів вакцин проти COVID-19.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, у 561 729 доз вакцини AztraZeneca, яка була отримана безкоштовно в рамках гуманітарної допомоги від інших держав, закінчився термін придатності. У зв'язку з цим препарати передадуть на утилізацію.

читайте такожЗеленський відповів на петицію про право відмовлятися від вакцинації"Станом на 05.01.2022 р.561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", - зазначили у відомстві.

Також вказується, що в червні повідомлялося про можливе порушення холодового ланцюга зберігання під час перевезення понад 30 тисяч доз вакцини Pfizer. Препарат закуповували за гроші держбюджету. Згідно з результатами службового розслідування, партія була визнана непридатною для використання.

Як підкреслили в МОЗ, Україна у 2021 році отримала понад 3,6 млн доз вакцини від коронавірусу в якості гуманітарної допомоги інших держав, а також понад 7,4 млн доз препаратів на основі глобального механізму COVAX.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабінет міністрів у вересні минулого року схвалив впровадження обов'язкової вакцинації проти COVID-19 в Україні для низки груп. На першому етапі стали прищеплювати працівників навчальних закладів, центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів і співробітників місцевих державних адміністрацій.

Пізніше МОЗ розширило список професій, працівникам яких потрібно зробити щеплення проти коронавірусної інфекції. Серед них опинилися співробітники сфери управління органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та працівники підприємств критичної інфраструктури.

Далі МОЗ доповнило список організацій, співробітникам яких слід вакцинуватися. Це працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних відділень, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький підкреслював, що в Україні наразі не планують впроваджувати обов'язкову вакцинацію для всього населення.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 6 січня заявив, що в Україні запускається бустерна вакцинація від COVID-19. За його словами, ще одне щеплення має поліпшити захист організму, у тому числі і від нового штаму Омікрон.

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