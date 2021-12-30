Розробку української вакцини від коронавірусу зупинили

Академік Андрій Сибірний заявив, що розробка української вакцини проти коронавірусу зупинилася / golos.com.ua, УНІАН

Розробка української вакцини проти коронавірусу, яку проводили львівські вчені з Інституту біології клітин Національної академії наук, зупинена через відсутність фінансування.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів керівник інституту, академік Андрій Сибірний.

За його словами, вчені свій "план роботи виконали", але коли дослідження мало переміститися до Польщі, все зупинилося.

Зокрема, вже розроблений продукт потрібно було досліджувати на мишах у Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій.

"Не вдалося, тому що Національний фонд досліджень України морочив нам голову пів року, але так і не дозволив перевести гроші в Польщу, хоча ніякої заборони на це немає", - стверджує Сибірський.

Реклама

Також він додав, що в МОЗ відмовилися від подальшого фінансування.

читайте такожВ Україні масово закривають центри вакцинації"Наше дослідження коштувало майже 300 тисяч євро. Щоб зробити вакцину, потрібно досліджувати на великих тварин - ховрахах, приматах. Потрібні великі обсяги препаратів, потрібно інвестувати 300-500 мільйонів євро. Ніхто не готовий це робити. Я розмовляв з МОЗ, вони кажуть: "ми не будемо фінансувати це. Нехай Фонд цим займається". Це повисло. Був інтерес президента і прем'єра, коли на ринку вакцин було мало. Тепер вакцин повно. Інтересу до них немає", - розповів вчений.

На питання про перспективи української розробки вакцини проти коронавірусу Сибірський відповів, воно просуватися не буде.

Читайте також: