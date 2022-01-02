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Кузін пояснив, чим відрізняється додаткова доза вакцини проти COVID-19 від бустерної

2 січня 2022, 07:42

Додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифіката про вакцинацію, зазначив головний санітарний лікар.

Ігор Кузин, вакцинація
Кузін розтлумачив, чим відрізняється додаткова доза вакцини проти COVID-19 від бустерної / колаж УНІАН

Людина, яка має проблеми з імунітетом або людина, у якої є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, може отримати додаткову дозу вакцини, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузин.

У коментарі "Суспільному" Кузін пояснив, що додаткова доза потрібна імунокомпроментованим людям після трансплантації, з важкою імуносупресією, на тлі прийому гормональної терапії. Для таких людей третя доза необхідна, щоб був повноцінно сформований імунітет.

За його словами, додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифіката про вакцинацію, оскільки людина фактично отримала три дози, але у неї рівень імунного захисту такий, як у звичайної здорової людини, після двох доз щеплення.

"Щоб отримати її, людина повинна звернутися до свого профільного особистого лікаря: онколога, інфекціоніста, отримати направлення в будь-якій формі, навіть поради, і після цього звернутися в пункт щеплення. Рекомендуються мнрк-вакцини, або Pfizer або Moderna", - сказав він.

Кузін також розповів, що бустерна доза допомагає відновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист.

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"Зараз вона рекомендована для введення медичним працівникам і працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового прищепного курсу. Станом на сьогоднішній день 3600 осіб вже отримали бустерну дозу вакцини. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифіката на 270 днів", - розповів головний санітарний лікар.

Кузін підкреслив, що вже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей старше 60 років. Це рішення найближчим часом також набуде чинності. Також очікується рішення НТГЕІ, яке проводитиметься 5 січня, де розглядатиметься питання про універсальний доступ до бустерної дозі всіх охочих.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна через рік повністю ревакцинуватися - зробити щеплення двома дозами. При цьому людина може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення від коронавірусу.

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