Україна вводить бустерну дозу COVID-вакцини для усіх громадян / УНИАН

Україна запроваджує бустерну дозу вакцини від коронавірусу для усіх громадян, які отримали перші дві дози COVID-вакцини.

Такий наказ підписав голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко у четвер, 6 січня. Про це він сам повідомив у Facebook.

"Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", - зазначив Ляшко.

Він наголосив, що бустерна доза повинна посилити ефективність вакцини і покращити захист, зокрема й від нового штаму коронавірусу Омікрон.

Найкращий час для введення бустеру - від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19, зазначає очільник МОЗ.

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"Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer", - написав міністр.

Якщо ж мРНК-вакцина буде відсутня, то бустер можна буде зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

"Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової", – додав очільник МОЗ.

Також Ляшко пояснив, що бустерна доза дає змогу отримати новий ковід сертифікат, який діятиме упродовж 270 днів з часу її введення.

Кому в Україні уже колють бустерну дозу

Раніше уже дозволили колоти бустерну дозу медичним працівникам і працівникам будинків інтернатного типу. Станом на кінець грудня 2021 року її отримали вже близько трьох тисяч осіб.

4 січня в Україні ввели бустерну дозу COVID-вакцини для людей старше 60 років. Віктор Ляшко підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

Чим додаткова доза відрізняється від бустерної

Людина, яка має проблеми з імунітетом або людина, у якої є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, може отримати додаткову дозу вакцини. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Тобто додаткова доза вакцини потрібна людям за медичними показниками. При цьому вона не призводить до продовження терміну дії сертифіката про вакцинацію.

Бустерна доза допомагає відновити захисний титр антитіл і забезпечити більш ефективний захист. Її колють після того, як людина уже отримала дві дози вакцини, щоб посилити захист.

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