Обов'язкова вакцинація від COVID-19: у Раді уточнили вимогу щодо щеплень для українців

В Україні обов'язкової масової вакцинації не буде - Радуцький / УНІАН

Влада запустила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для окремих професій. Однак держава не планує впроваджувати загальну вимогу щодо щеплень для всього дорослого населення України. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Є обов'язкова вакцинація для певних професій, але загальнодержавну обов'язкову вакцинацію ми не розглядаємо, таких перспектив немає", - цитує парламентарія РБК-Україна.

Втім, в Міністерстві охорони здоров'я планують зробити обов'язковими щеплення для місцевої влади, комунальних підприємств і співробітників медичних установ.

"Для того, щоб забезпечити виконання найважливіших державних функцій в умовах пандемії необхідно забезпечити максимальні рівні вакцинації від COVID-19 серед працівників об'єктів критичної інфраструктури", - підкреслили у відомстві.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Кабінет міністрів 22 вересня схвалив запуск обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Україні. Після цього рішення щеплення повинні були зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.

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З 8 листопада роботодавці отримали право усувати осіб, які не зробили щеплення проти COVID-19.читайте такожОбов'язкова вакцинація від COVID-19: кого можуть відсторонити від роботи з 9 грудня

У Міністерстві освіти заявили про 2,8 тисячі відсторонених від навчального процесу вчителів, які не вакцинувалися від коронавірусу.

На другому етапі МОЗ розширило перелік професій, працівникам яких в обов'язковому порядку слід зробити щеплення від коронавірусу. Йдеться про вакцинацію для співробітників сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та осіб, праця яких задіяна на підприємствах критичної інфраструктури. Рішення набуває чинності з 9 грудня.

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