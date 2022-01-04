В Україні вводять бустерну дозу COVID-вакцини для людей старше 60 років

В Україні вводять бустерну дозу COVID-вакцини / УНІАН

В Україні колотимуть бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років. Наказ про це підписав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у вівторок, 4 січня.

Відповідний наказ був підписаний за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), повідомив міністр у Facebook.

"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої", – написав Ляшко.

Як можна буде отримати бустерну дозу вакцини

1. Вколоти бустерну дозу можна через 6 місяців з дати другого COVID-щеплення. Найкраще це робити у період від 6 до 9 місяців, наголошує очільник МОЗ.

2. Перевага надаватиметься м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яку вакцину кололи людині до цього. Так, якщо перші два щеплення були зроблені вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech бустерну дозу рекомендовано вводити вакциною Comirnaty/Pfizer.

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3. Якщо на момент, коли людина прийде робити щеплення, м-РНК-вакцини будуть відсутні, то бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

"Також, за рекомендацією експертів НТГЕІ, змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer)", – зазначив Ляшко.

Якщо вам кололи Moderna або Pfizer, тепер можна отримати як бустерну дозу вакцину AstraZeneca. Інтервал між уколами повинен бути не менше 28 днів.

Коли бустер колотимуть усім іншим громадянам

Ляшко повідомив, що питання бустерної дози для усіх інших громадян розглянуть у середу, 5 січня.

"5 січня на засіданні НТГЕІ розглядатимемо питання впровадження бустерної дози для усіх інших категорій", – написав він.

Бустерну дозу уже колють медикам

Раніше уже дозволили колоти бустерну дозу медичним працівникам. Станом на кінець грудня 2021 року її отримали вже близько трьох тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні Національна технічна група експертів підтримала застосування бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей старше 60 років. Тоді зазначалося, що це рішення буде вводитися у дію відповідним наказом МОЗ.

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