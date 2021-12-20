УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Франції шестеро дітей отримали передозування COVID-вакциною: що з ними зараз

20 грудня 2021, 07:33

Діти у віці від 5 до 11 років отримали вдвічі більше вакцини від коронавірусу Pfizer, ніж було потрібно. Лікарі терміново зв'язалися з сім'ями.

вакцинація
У Франції шестеро дітей отримали передозування COVID-вакцини / Фото Reuters

У Франції шестеро дітей віком від 5 до 11 років отримали передозування вакцини від коронавірусу Pfizer - замість 10 мкг їм вкололи 20 мкг препарату. Стало відомо про їхнє самопочуття.

Інцидент стався в центрі вакцинації в Ле-Мані, пише Le Figaro. За даними регіонального агентства охорони здоров'я, передозування діти отримали помилково.

"Шість дітей отримали помилково дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Помітивши цю аномалію, на додаток до заходів, вжитих щодо доз наступних вакцин, лікуючий лікар Центру вакцинації негайно зв'язався з відповідними сім'ями, щоби проінформувати їх і призначити необхідні подальші заходи", - йдеться у повідомленні.

В агентстві охорони здоров'я зазначають, що можливі наслідки після передозування для цих дітей можуть полягати "в основному в лихоманці та болях в тілі".

При цьому симптоми відсутні у п'ятьох дітей, а у шостої дитини спостерігалася втома і біль у тілі.

Реклама

Як повідомляв Главред, в листопаді в Україні стартувала вакцинація дітей. Для цього рекомендують використовувати препарат Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Відомий лікар Євген Комаровський висловився про вакцинацію від коронавірусу дітей як здорових, так і вже після перенесеної хвороби. Педіатр зазначив, що для дитини таке щеплення дійсно потрібне, і пояснив чому.

Читайте також:

viber
коронавірус новини України та світу новини Франції коронавірус новини вакцинація від коронавірусу вакцина Pfizer
Зараз ви переглядаєте новину «У Франції шестеро дітей отримали передозування COVID-вакциною: що з ними зараз». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Різке похолодання до -23°: українці дізналися, де і коли чекати морозівРізке похолодання до -23°: українці дізналися, де і коли чекати морозів В Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежівВ Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежів Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняФінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везіння Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в день зимового сонцестоянняАстролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в день зимового сонцестояння Названо три знахідки, які принесуть неймовірну удачу і багатствоНазвано три знахідки, які принесуть неймовірну удачу і багатство
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
09:06

Путін остаточно втратив зв'язок з реальністю: ресурсів для війни немає

08:47

Гороскоп на сьогодні 20 грудня 2021: Левам – знаки долі, Скорпіонам - суперники, Козерогам - втратиВідео

08:32

Кількість нових хворих на COVID-19 за добу різко впала до 2,5 тисяч, але смертей все одно багатоВідео

08:26

Британський лікар назвав основний симптом "Омікрон"-штаму COVID-19

08:07

Голубовська розповіла, по кому Омікрон вдарить у першу чергуВідео

Реклама
07:33

У Франції шестеро дітей отримали передозування COVID-вакциною: що з ними зараз

07:25

5 корисних порад ветеринара на Новий рік: як убезпечити улюбленця від неприємних сюрпризів на свято

07:10

Ціни на свинину підуть вгору: коли чекати нового подорожчання м'ясаВідео

07:08

Зухвала MARUV показала пристрасний фотосет на мотоциклі з чоловіком

06:37

"Сподіватися на краще і готуватися до гіршого": Боррель вважає, що у РФ можуть бути різні сценарії щодо України

06:28

Чи зупинять санкції Росію: чого вчить історіяПогляд

06:01

Найвдаліші та найгарніші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіаку

05:28

Найсмачніший салат з язиком на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептВідео

05:02

Вдарять морози-20º: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміниВідео

04:47

Жовток буде ідеальним: як правильно варити яйця для салатів

04:22

Експерт розповів, який дешевий овоч корисніше всього для тіла

03:50

Як зрозуміти, що в крові зашкалює холестерин - відповідь вчених

03:15

ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня: Епіфаній назвав терміни

02:38

Названо п'ять ознак зараження Омікрон-штамом коронавірусуВідео

02:21

На Новий Рік мандарини в ціні стануть "золотими"Відео

Реклама
01:40

Медик розповіла, як впоратися з постковідним синдромомВідео

01:18

Долар дорожче 28 гривень: українців попередили про різкий валютний стрибокВідео

00:51

Прикмети на 20 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19 грудня, неділя
23:59

Литва хоче передати Україні летальну зброюВідео

23:40

Депутати голосуватимуть дистанційно - СтефанчукВідео

23:20

У Дніпрі 19-річний хлопець по-звірячому розправився зі своїм батьком

22:58

Протистояння НеАнгелів: Камінська назвала Смеюху "тупою" і заявила про труднощі в спілкуванніВідео

22:53

Морози будуть тріскучими недовго: в Україну увірветься несподіване потеплінняВідео

22:44

В Одесі спекли рекордний штолен

22:05

"Росія не прощає своїх дітей": викладачка університету Драгоманова плаче за Україною

21:49

Зброї вистачить: в РНБО розповіли про готовність до можливого вторгнення РФВідео

21:35

Всі будуть залучені в це питання: Данілов детально розповів про План оборони на випадок вторгненняВідео

20:58

Іноземці виводять мільярди з України: у Зеленського пояснили "втечу" інвесторів

20:54

Відключення SWIFT: у Росії кажуть, що переживуть, але в санкції не вірятьВідео

20:20

Делегація Когресу США відвідала УкраїнуВідео

19:53

В Україні розпочався новорічний "ялинкопад"Відео

19:47

Названо три знахідки, які принесуть неймовірну удачу і багатствоВідео

19:39

У Кривому Розі дівчина насильно заливала кішку пивом: справа дійшла до суду

19:30

Містер Ніхто і звати його НіякПогляд

19:12

Україна нарвалася на багатомільйонний штраф: зірвала передачу Ан-178 в ПеруВідео

Реклама
18:48

Аналітик назвав курс долара до кінця рокуВідео

18:44

Вовина тисяча: куди українці витрачають гроші за вакцинаціюВідео

18:35

"Нас обдурили": Україна вимагає компенсацію за відмову від ядерної зброїВідео

18:05

Під Києвом сталася масштабна ДТП: зіткнулися 5 автомобілівВідео

17:58

В РНБО розповіли про "невидиму" зброю України в боротьбі з РосієюВідео

17:19

"РФ розуміє тільки мову сили": Ярош запропонував розмістити в Україні ядерну зброюВідео

17:14

Під Черніговом депутат на смерть збив людину та втікВідео

17:04

"Хочу Україну і Північний полюс": канадська газета створила карикатуру на ПутінаВідео

16:27

В Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежівВідео

15:53

Дружина футболіста збірної України блиснула ідеальними формами в крихітному бікіні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти