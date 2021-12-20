У Франції шестеро дітей отримали передозування COVID-вакциною: що з ними зараз

У Франції шестеро дітей отримали передозування COVID-вакцини / Фото Reuters

У Франції шестеро дітей віком від 5 до 11 років отримали передозування вакцини від коронавірусу Pfizer - замість 10 мкг їм вкололи 20 мкг препарату. Стало відомо про їхнє самопочуття.

Інцидент стався в центрі вакцинації в Ле-Мані, пише Le Figaro. За даними регіонального агентства охорони здоров'я, передозування діти отримали помилково.

"Шість дітей отримали помилково дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Помітивши цю аномалію, на додаток до заходів, вжитих щодо доз наступних вакцин, лікуючий лікар Центру вакцинації негайно зв'язався з відповідними сім'ями, щоби проінформувати їх і призначити необхідні подальші заходи", - йдеться у повідомленні.

В агентстві охорони здоров'я зазначають, що можливі наслідки після передозування для цих дітей можуть полягати "в основному в лихоманці та болях в тілі".

При цьому симптоми відсутні у п'ятьох дітей, а у шостої дитини спостерігалася втома і біль у тілі.

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Як повідомляв Главред, в листопаді в Україні стартувала вакцинація дітей. Для цього рекомендують використовувати препарат Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Відомий лікар Євген Комаровський висловився про вакцинацію від коронавірусу дітей як здорових, так і вже після перенесеної хвороби. Педіатр зазначив, що для дитини таке щеплення дійсно потрібне, і пояснив чому.

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