Батька і 2-х дітей розстріляли, матір перед смертю зґвалтували: окупанти вбили сім’ю на Запоріжжі

Розслідувачам вдалося встановити особи двох російських окупантів, які жорстоко вбили сім’ю українців.

Окупанти жорстоко вбили сім’ю Дармобід на Запоріжжі/ Telegram Ріа-Мелітополь, ua.depositphotos.com

На Запоріжжі у селі Очерет Зоря Пологівського району російські окупанти вбили всю сім’ю разом з малолітніми дітьми. Батька з двома дітьми вони розстріляли, а матір після цього зґвалтували і задушили.

Про це повідомляє РІА Мелітополь. Зазначається, що вбивство сталося 17 листопада.

Від рук російських загарбників загинули родина Дармобід – Олександр, його дружина Наталя і їхні двоє дітей.

Між місцевими мешканцями та окупантами виникла сварка. Під час неї загарбники застрелили Олександра із вогнепальної зброї. Разом з ним вбили і двох малолітніх дітей. Після цього російські військові зґвалтували матір і задушили її.

Окупанти вбили сім’ю Дармобід на Запоріжжі/ Telegram Ріа-Мелітополь

Після жорстокого вбивства з оселі сім’ї зникли гроші та цінні речі. Це підтвердили родичі загиблих.

OSINT-розвідникам вдалося встановити особи окупантів-нелюдів, які вбили сім’ю. Ними виявилися:

Касьян Іван Юрійович 1991 року, село Городна Московської області;

Толстіков Андрій Юрійович 1986 року, населений пункт Жуково Тульської області.

Російський окупант Іван Касьянов/ Telegram Ріа-Мелітополь

Російський окупант Андрій Толстіков/ Telegram Ріа-Мелітополь

Раніше житель Козачої Лопані на Харківщині розповів, як окупанти знущалися з його сім’ї. Вони катували чоловіків, тримаючи їх у катівні по багато діб, і хотіли усі разом зґвалтувати дитину.

Нагадаємо, російські окупаційні війська залишили після себе на звільнених територіях України багато моторошних злочинів. Так, на Харківщині загарбники жорстоко познущалися з неповнолітньої дівчини та хлопця. Росіяни зґвалтували дівчинку та відрізали статеві органи підлітку, а потім стратили їх.

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