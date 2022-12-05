Батька і 2-х дітей розстріляли, матір перед смертю зґвалтували: окупанти вбили сім’ю на Запоріжжі

На Запоріжжі у селі Очерет Зоря Пологівського району російські окупанти вбили всю сім’ю разом з малолітніми дітьми. Батька з двома дітьми вони розстріляли, а матір після цього зґвалтували і задушили.
Про це повідомляє РІА Мелітополь. Зазначається, що вбивство сталося 17 листопада.
Від рук російських загарбників загинули родина Дармобід – Олександр, його дружина Наталя і їхні двоє дітей.
Між місцевими мешканцями та окупантами виникла сварка. Під час неї загарбники застрелили Олександра із вогнепальної зброї. Разом з ним вбили і двох малолітніх дітей. Після цього російські військові зґвалтували матір і задушили її.
Після жорстокого вбивства з оселі сім’ї зникли гроші та цінні речі. Це підтвердили родичі загиблих.
OSINT-розвідникам вдалося встановити особи окупантів-нелюдів, які вбили сім’ю. Ними виявилися:
- Касьян Іван Юрійович 1991 року, село Городна Московської області;
- Толстіков Андрій Юрійович 1986 року, населений пункт Жуково Тульської області.
Раніше житель Козачої Лопані на Харківщині розповів, як окупанти знущалися з його сім’ї. Вони катували чоловіків, тримаючи їх у катівні по багато діб, і хотіли усі разом зґвалтувати дитину.
Нагадаємо, російські окупаційні війська залишили після себе на звільнених територіях України багато моторошних злочинів. Так, на Харківщині загарбники жорстоко познущалися з неповнолітньої дівчини та хлопця. Росіяни зґвалтували дівчинку та відрізали статеві органи підлітку, а потім стратили їх.
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