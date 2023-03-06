У РФ нагородили медаллю за відвагу "зека"-садиста, який жорстоко вбив людину

Вбивця, засуджений на 24 роки, воював проти українців у складі ПВК "Вагнера". Після ліквідації вагнерівця його тепер вважають "героєм" у країні-агресорці.

У РФ жорстокий вбивця, який воював в Україні, став "героєм"/ Telegram

У країні-агресорці Росії поховали "зека"-вагнерівця, який пішов на фронт воювати проти українців просто з в’язниці і був ліквідований. Росіянин Юрій Новіков потрапив за ґрати через жорстоке катування і вбивство свого знайомого, яке він вчинив зі ще кількома особами.

Його засудили до ув’язнення терміном на 24 роки. Щоб не сидіти за ґратами, вбивця вирішив приєднатися до найманців ПВК "Вагнера" і піти на фронт воювати проти українців. Там він і зустрів свою смерть. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Новіков був ув’язнений після того, як разом з групою осіб вбив свого знайомого. Згідно з судовими документами, росіянин крав ліс. Його піймали на гарячому, після чого він запропонував своєму знайомому взяти всю вину на себе. Той відмовився і свідчив проти Новікова. Після цього Новіков вирішив вбити чоловіка. Він зі своїми друзями вивіз жертву на трасу, де чоловіка побили і жорстоко знущалися з нього, а потім відрізали палець і забили битками до смерті.

відео дня

Проте після ліквідації Новікова в Україні жорстокого вбивцю поховали на батьківщині з почестями, а після цього ще й нагородили його медаллю "за відвагу" посмертно. Тепер він "головний герой на селі". Похорон вбивці відбувся наприкінці лютого у Пермському краї.

"Світла пам'ять про нього збережеться в серцях усіх, хто його знав. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять…", – заявив голова місцевої адміністрації Ігор Чайкін про Новікова після його похорону.

Telegram

Telegram

Нагадаємо, на фронті в Україні був ліквідований окупант, який виявився тезкою російського диктатора Путіна. 33-річний Віталій Путін був родом з Красноярського краю РФ, куди повернутися живим йому вже не судилося.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували майора з пункту управління бригади та розрахунку комплексу БПЛА "Орлан-10". У селі Банникове Тюменської області поховали ліквідованого в Україні 33-річного майора Володимира Ковальова.

Вас також може зацікавити: