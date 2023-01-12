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У Соледарі "вагнерівці" вбили одного із зниклих британських волонтерів, путінський холуй Пригожин показав документи

12 січня 2023, 15:15
Пригожин уточнив, що разом із загиблим були знайдені волонтерське посвідчення і паспорти обох британців - Ендрю Бегшоу і Крістофера Перрі.
Пригожин, волонтер
У Соледарі знайшли мертвим одного зі зниклих британських волонтерів-путінський холуй Пригожин / скріншот з відео

Поплічник російського диктатора Путіна і керівник компанії найманців "Вагнер" Євген Пригожин стверджують – нібито було знайдено тілі одного з британських волонтерів, які пропали безвісти під Соледаром кілька діб тому.

Пригожин уточнив, що разом із загиблим були знайдені документи (волонтерське посвідчення) і на другого зниклого волонтера, а також паспорти обох британців - Ендрю Бегшоу і Крістофера Перрі.

"8 січня на гарячу лінію "запитай Вагнер" прийшов запит з проханням знайти двох зниклих 6 січня в Соледарі громадян Великобританії — Andrew Bagshaw і Christopher Parry. Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлені документи на обох британців", − повідомив поплічник Путіна.

Далі в Telegram-каналі Gray Zone, який належить Пригожину з посиланням на нього повідомили - як мінімум одного з британців було вбито в боях з "вагнерівцями"

У Соледарі 'вагнерівці' вбили одного із зниклих британських волонтерів, путінський холуй Пригожин показав документи
У Соледарі 'вагнерівці' вбили одного із зниклих британських волонтерів, путінський холуй Пригожин показав документи

У Соледарі 'вагнерівці' вбили одного із зниклих британських волонтерів, путінський холуй Пригожин показав документи

Нагадаємо, раніше білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.

Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

До того, у боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського - білорус Іван Марчук з позивним"Брест".

Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом.

Інші новини:

Євген Пригожин ПВК Вагнер новини України війна Росії та України
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