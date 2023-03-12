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Розстріляли за "Слава Україні": в СБУ офіційно підтвердили особу вбитого окупантами військового

12 березня 2023, 20:06
Російські окупанти жорстоко розстріляли українського снайпера Олександра Мацієвського.
Олександр Мацієвський
Російські окупанти розстріляли Олександра Мацієвського / Колаж фото скріншот з відео, 119-та окрема бригада ТрО Чернігівської області

Нещодавно в Мережі з'явилося жахливе відео, на якому окупанти жорстоко розстрілюють беззбройного українського військового після того, як той вимовив "Слава Україні". СБУ офіційно підтвердила ім'я Героя. Ним є Олександр Мацієвський.

Загиблий був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

"Остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський. Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський", - зазначили у повідомленні.

відео дня

Відомо, що українського Героя окупанти розстріляли 20 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому у лютому 2023 року.

Нині правоохоронці працюють над встановленням окупантів, які жорстоко вбили військового. Слідчі ведуть розслідування за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

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