Відрубали пальці та вбили: окупанти на Херсонщині жорстоко закатували українця

Окупанти заявили, що у полоненого залишилося дев'ять пальців, а через кілька секунд додали: "мінус три".

Петро Поточняк і його син Антон / t.me/astrapress

У Мережі опублікували запис тортур і знущань російських окупантів над жителем Голої Пристані Херсонської області Петром Поточняком.

Аудіозапис опублікував один з пропагандистських Telegram-каналів окупантів. Як встановив Telegram-канал Astra, тортурам піддався 51-річний житель Голої Пристані Петро Поточняк, а з вбивцями з армії РФ розмовляє його син, 25-річний Антон. При цьому опубліковано запис дзвінка одного з російських катів синові викраденого українця.

В ході дзвінка садисти вимагали від сина видати дані про розташування українських військових. Також російські терористи просили молодика пообіцяти, що він співпрацюватиме з окупантами. Коли той відмовляється, російські бойовики, ймовірно, завдають Поточняку-старшому фізичний біль, - на записі чути, як він кричить. Вони також повідомляють, що у чоловіка залишилося дев'ять пальців, а через кілька секунд додають: "мінус три". Перед цим чути звук удару і крик.

Після цього окупанти дають слово якійсь Віці, яка знаходиться поруч з Петром. Ймовірно, це його 42-річна дружина Вікторія Бєглєцова. Терористи РФ кажуть, що Антон "не вберіг тата, але Віку-то треба рятувати".

Вони наполягають на тому, щоб молодий чоловік пообіцяв співпрацювати з російськими окупантами. Також російські садисти кілька разів акцентують увагу на тому, що вбили Поточняка-старшого. Надалі ні Антон, ні інші його родичі не відповідали на дзвінки та повідомлення.

Раніше повідомлялося, що ветеран АТО і житель міста Козача Лопань (Харківська область) на ім'я Віталій під час тимчасової окупації міста потрапив у полон до російських окупантів. Там його піддавали звірячим тортурам.

Від регулярних побиттів у Віталія швидко тріснули ребра. Він говорив окупантам, що давно страждає від пахової грижі. І, що якщо вони будуть продовжувати побиття, то він помре на місці.

Окупанти наказали негайно показати грижу, зірвали штани і нижню білизну. А потім нелюди до його геніталій пристебнули прищіпку, а на стегно кинули великий провід.

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