На думку генерала Бена Ходжеса, деокупація Криму неможлива без знищення Керченського мосту та ізоляції півострова від материкової частини РФ.

Україна не буде в безпеці, поки Крим в руках Росії - генерал Бен Ходжес / Колаж фото УНІАН

Битва за анексований півострів Крим стане ключовою в україно-російській війні. Про це заявив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю порталу Insider.

"Визначальним майданчиком у цій війні є Крим. Уряд України розуміє, що не може погодитися зі збереженням Росією контролю над Кримом. Україна не буде в безпеці і не зможе відбудувати свою економіку, поки Росія зберігає Крим", – заявив генерал.

На думку Ходжеса, Україна протягом наступних кількох місяців створюватиме умови для остаточного звільнення Криму. І зазначив - для звільнення півострова ЗСУ потребують високоточної зброї, зокрема зброї типу ATACMS.

"Передача озброєння, здатного позбавити Росію будь-якого укриття після її ракетних і повітряних ударів, дозволить Україні зробити Крим непридатним для росіян", – вважає генерал.

Також, на думку Ходжеса, для звільнення Криму необхідно буде знищити Керченський міст і ізолювати півострів від материкової частини РФ.

Повернення Криму до складу України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше прогнозував широкомасштабний наступ ЗСУ вже в березні. Україна звільнятиме свої території від Криму до Донбасу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна зможе повернути Крим на базі двох сценаріїв. Перший передбачає відсторонення директора РФ Путіна від влади і виведення російських окупантів з території півострова. Другий - повернення Криму шляхом проведення військової операції силами оборони України.

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що Україна може звільнити Крим до кінця літа. Однак реалізація такого сценарію можлива в тому випадку, якщо захід надасть Києву необхідні озброєння і далекобійні ракети.

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