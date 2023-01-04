"Від Криму до Донбасу": навесні ЗСУ підуть у найгарячіший контрнаступ - Буданов

Ці бої можуть завдати остаточної поразки Росії, кажуть у розвідці.

Навесні ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ / Колаж 93 ОМБр (ілюстративне фото), скріншот YouTube

Українські військові підуть у серйозний контрнаступ. Відбутися це може вже в березні. Про це заявили керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.

Ці бої стануть "найспекотнішими" подіями на фронті. Бійці ЗСУ тоді зможуть завдати остаточної поразки РФ.

"Тоді побачимо більше звільнень територій і нанесення остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу", — сказав Буданов.

Також він підкреслив, що українським захисникам необхідні американські бойові броньовані машини Bradley.

"Я обіцяю, що кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ", - додав Буданов.

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Інші новини: