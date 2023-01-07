Відсторонення Путіна від влади і військова операція ЗСУ: Жданов назвав два шляхи звільнення Криму

У Криму в 2023 році можуть початися бойові дії – по-іншому Україні не вдається добитися звільнення півострова від окупації РФ, вважає Олег Жданов.

Україна може повернути Крим в результаті проведення комплексної військової операції - Жданов / Колаж Главред, УНІАН

Україна може звільнити Крим тільки в разі реалізації двох сценаріїв. Перший передбачає відсторонення глави Кремля Володимира Путіна від влади і виведення російських окупаційних військ з півострова. Другий - повернення Кримського півострова шляхом проведення там військової операції ЗСУ. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в Криму, цілком ймовірно, можуть розпочатися бойові дії, оскільки Україна навряд чи має альтернативний варіант повернення півострова.

За його словами, Крим можна звільнити на базі реалізації двох ключових сценаріїв. Перший - Путіна усувають від влади в Росії, в результаті чого Москва виведе війська з Кримського півострова.

Другий варіант передбачає проведення комплексної військової операції зі звільнення території.

"Крим можна звільнити тільки двома шляхами. Перший - шляхом відсторонення Путіна від влади, коли нові представники Росії мовчки виведуть російські війська з півострова. Другий варіант звільнення Криму передбачає проведення Збройними силами України комплексної операції, включаючи морську десантну, захід на територію півострова і звільнення його від російських військ", - підкреслив Олег Жданов.

Повернення Криму в Україну

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний заявляв, що ЗСУ для наближення до адміністративних кордонів з окупованим Кримом потрібно просунутися на 84 кілометри до Мелітополя.

На думку Залужного, звільнення Мелітополя дозволить армії вирішити два завдання - встановити вогневий контроль над "сухопутним коридором" росіян в захоплений Крим і Перекопським перешийком.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповідали, що окупанти Росії побоюються висадки в Криму десанту ЗСУ. Тому загарбники зміцнюють берегові лінії. На півострові встановлюються мінні загородження. Росіяни риють там траншеї і окопи в надії зупинити українську армію.

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк зазначив, що окупант Росія базує в Криму кораблі, підводні човни, наземні комплекси і літаки, які є носіями ядерних боєприпасів. У Києві сподіваються, що цивілізований світ не допустить застосування російськими окупантами ядерної зброї.

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