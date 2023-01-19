'Життя окупантів стане дуже незручним': Ходжес натякнув на 'бавовну' в Криму

Генерал у відставці Бен Ходжес прокоментував новий пакет військової допомоги Україні.

Бен Ходжес прокоментував новий пакет військової допомоги Україні / Фото t.me/informnapalm, 112.ua

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прокоментував новий пакет військової допомоги Україні, який готують у США.

За його словами, бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB зроблять менш безпечною ситуацію для окупантів.

"Життя ось-ось стане дуже незручним для російського флоту, авіації та вантажників боєприпасів у Криму, вздовж "сухопутного мосту"... і, сподіваюся, скоро для ремонтних бригад на Керченському мосту", - написав Ходжес у Twitter.

Як повідомляв Главред, США мають намір завершити формування масштабного пакету військової допомоги для України на загальну суму близько 2,5 млрд доларів. Він є одним з найбільших, оголошених з початку війни.

У нього вперше увійдуть бойові машини Stryker, протимінні машини, відомі як MRAP, а також наземні бомби малого діаметру, які мають радіус дії близько 160 кілометрів.

При цьому танків і ракет ATACAMS, про які просить Україна, найімовірніше, не буде.

Також у Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

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