Ходжес пояснив, як західні танки в руках ЗСУ змінять хід війни

Україна могла б створити важливу для майбутніх боїв бронетанкову бригаду, вважає Бен Ходжес.

Бен Ходжес / Фото УНІАН

Українська армія змогла б за допомогою західних танків звільнити свої території від російської окупації. При цьому він підкреслив, що повернення Криму буде грати ключову роль.

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес у своєму Twitter зазначив, що маючи західні танки, Україна могла б створити важливу для майбутніх боїв бронетанкову бригаду, яка стала б авангардом сили для прориву російської оборони.

Він зазначив, що мова йде про нанесення удару по агресору в напрямку Маріуполя.

"Українці знають, що вирішальною територією є Крим. Маючи танки із Заходу, Україна могла б створити бронетанкову бригаду, яка служила б авангардом сили для прориву російської оборони в напрямку Маріуполя, щоб продовжити ізоляцію Криму", – зазначив генерал.

Танки Leopard для України

На зустрічі Раммштайн-8, яка відбулася 20 січня в Німеччині, так і не було прийнято рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Новий глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що є аргументи як "за", так і "проти" запуску такої ініціативи. У Бундестазі в такій ситуації піддали критиці канцлера ФРН Олафа Шольца.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розкритикував Німеччину за неготовність вирішити питання з поставками Leopard 2 Україні. Він підкреслив, що" втомився від цього шоу " і закликав Берлін дати танки Києву, оскільки це в інтересах німецької держави.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Росія може піти на повторний наступ на Україну вже в лютому. Рішення по постачання Києву танків Leopard має ключове значення. Якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard українській державі, Варшава передасть їх сама.

Найближчим часом Польща організовує навчання для українських військових на танках Leopard. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда уточнив, що Варшава готова відправити Києву 14 важких німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава вже передала понад 260 танків часів СРСР і очікує, що військова допомога Україні посилюватиметься.

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