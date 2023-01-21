ЗСУ виб'ють окупантів з Криму: американський генерал спрогнозував терміни

Україна планує незабаром звільнити Крим, підкреслив Бен Ходжес.

Бен Ходжес спрогнозував терміни звільнення Криму / 10-та гірсько-штурмова бригада, Reuters

Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — американський генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю NV.

При цьому він підкреслив, що українське командування робить дуже хорошу роботу, демонструючи ґрунтовний і професійний підхід до планування та реалізації заходів.

"Як вони нарощують ресурси, як не дають опоненту можливості піти хоч десь на суттєвий прорив, а також як нарощують ресурси для весняної військової кампанії, тому що для вас важливий Крим. Крим - вирішальна територія для вас", - додав Ходжес.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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