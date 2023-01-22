Ходжес озвучив рецепт звільнення Мелітополя

Шлях через Маріуполь і Мелітополь до Криму є сухопутним мостом, що з'єднує тимчасово окупований півострів з материком. Його потрібно зруйнувати.

Бен Ходжес заявив, що першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики / Фото УНІАН

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що для звільнення тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області силам оборони України необхідно зруйнувати сухопутний коридор окупантів, який проходить через Маріуполь та Мелітополь до Криму.

За словами Ходжеса, першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики. За його словами, шлях через Маріуполь і Мелітополь до Криму є своєрідним сухопутним мостом, що з'єднує тимчасово окупований півострів з материком.

"Тому українські сили повинні мати можливість руйнувати їх: завдати удару по логістиці, транспорту, залізниці, штабам уздовж цього сухопутного мосту - або в Мелітополі, або в Маріуполі, або десь посередині між ними", - сказав Ходжес в інтерв'ю НВ.

Він припустив, що спецпідрозділи, партизани або хтось ще зміг би порушити ці ланцюги окупантів настільки, що Крим став би ізольованим.

Колишній командувач військами США в Європі вважає, що це має бути пріоритетом для Сил оборони України.

Як повідомляв Главред, раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

Також Ходжес вважає, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

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