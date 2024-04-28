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Україна може відновити сили для потужного контрнаступу: названо терміни

Яна Ставська
28 квітня 2024, 14:23
Збройні сили України отримають ресурс для стримування окупантів під час їхнього літнього наступу.
Україна може відновити сили для потужного контрнаступу: названо терміни
Коли ЗСУ підуть у новий контрнаступ? Дізнавайтеся на Главреді / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Українські війська, отримавши американську допомогу, найімовірніше, допоможуть запобігти масштабам наступу російських окупантів цього літа і зможуть стабілізувати лінію фронту в найближчі місяці, вважають в Інституті вивчення війни(ISW). Крім того, самі ЗСУ зможуть відновити сили до контрнаступу наприкінці 2024 - початку 2025 рр.

У звіті за 28 квітня аналітики посилаються на минулорічний досвід боїв, коли ЗСУ успішно стримували окупантів на фронті за рахунок регулярних поставок боєприпасів і техніки.

"Добре оснащені українські сили раніше не дозволяли російським військам домогтися навіть тактичних успіхів під час попередніх великомасштабних наступальних операцій в Україні. І малоймовірно, що російські війська зможуть цього літа провести наступальну операцію, яка за задумом має бути значно масштабнішою та інтенсивнішою за попередній наступ", - ідеться у звіті.

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Війна в Україні - проблеми в російській армії

Інститут вивчення війни цитує матеріал Financial Times, у якому йшлося про головні проблеми окупантів на фронті, які Путін і Ко не можуть вирішити досі. Зокрема - дефіцит нової техніки та погано навчені солдати. За оцінкою американських чиновників, російська армія технічно не покращилася з часів повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Як уже писав Главред - російська армія в основному покладається на "м'ясо" і мобілізацію населення. Саме це "м'ясо" Кремль спробує щосили використовувати під час літньої наступальної кампанії.

Контрнаступ ЗСУ - коли чекати

За розрахунками західних аналітиків, найближчими місяцями українські військові зможуть стабілізувати ситуацію на лінії фронту.

Наприкінці 2024 року або на початку 2025-го українські захисники відновлять сили для контрнаступальних операцій, вважають в Інституті вивчення війни.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Новини з фронту - головне на 28 квітня

Російські окупанти продовжують постійні атаки на позиції Сил оборони України в районі міста Часів Яр на Донеччині. Українські військові мужньо продовжують оборону на цьому напрямку бойових дій.

Водночас російські війська, використовуючи хронічну нестачу боєприпасів у Сил оборони України, просунулися на кілька кілометрів неподалік Авдіївки.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов прогнозував, що РФ може піти в наступ на фронті в найближчі місяці. За його словами, дати відсіч ворогу без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

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