Україна може відновити сили для потужного контрнаступу: названо терміни

Українські війська, отримавши американську допомогу, найімовірніше, допоможуть запобігти масштабам наступу російських окупантів цього літа і зможуть стабілізувати лінію фронту в найближчі місяці, вважають в Інституті вивчення війни(ISW). Крім того, самі ЗСУ зможуть відновити сили до контрнаступу наприкінці 2024 - початку 2025 рр.

У звіті за 28 квітня аналітики посилаються на минулорічний досвід боїв, коли ЗСУ успішно стримували окупантів на фронті за рахунок регулярних поставок боєприпасів і техніки.

"Добре оснащені українські сили раніше не дозволяли російським військам домогтися навіть тактичних успіхів під час попередніх великомасштабних наступальних операцій в Україні. І малоймовірно, що російські війська зможуть цього літа провести наступальну операцію, яка за задумом має бути значно масштабнішою та інтенсивнішою за попередній наступ", - ідеться у звіті.

Інститут вивчення війни цитує матеріал Financial Times, у якому йшлося про головні проблеми окупантів на фронті, які Путін і Ко не можуть вирішити досі. Зокрема - дефіцит нової техніки та погано навчені солдати. За оцінкою американських чиновників, російська армія технічно не покращилася з часів повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Як уже писав Главред - російська армія в основному покладається на "м'ясо" і мобілізацію населення. Саме це "м'ясо" Кремль спробує щосили використовувати під час літньої наступальної кампанії.

За розрахунками західних аналітиків, найближчими місяцями українські військові зможуть стабілізувати ситуацію на лінії фронту.

Наприкінці 2024 року або на початку 2025-го українські захисники відновлять сили для контрнаступальних операцій, вважають в Інституті вивчення війни.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.