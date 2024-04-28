Дуже жорсткі бої: в ЗСУ підтвердити просування РФ на Сході - 3 міста під загрозою

В ЗСУ зазначають, що в разі прориву фронту на Авдіївському напрямку, російські війська продовжать свій наступ в бік Вугледара, Покровська, Курахового.

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Ворог зміг просунутись на кілометри на одному з напрямків фронту / Колаж Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, deepstatemap

У Збройних Силах України підтверджують, що російські війська, використовуючи хронічну нестачу боєприпасів у Сил оборони України, здійснили просування на кілька кілометрів неподалік від Авдіївки. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в ефірі національного телемарафону.

"На жаль, там склався ряд негативних моментів, які і призвели до ситуації тактичного рівня. Вона досить серйозна і докладають всі зусилля для того, щоб вона не переросла в серйозну загрозу", - розповів Тимочко

Він також вказав, що цей напрямок для противника є ключовим, оскільки вони планують просуватися з Очеретиного в напрямку Покровська.

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"Цей їхній задум зрозумілий, людей вони накопичили для нанесення удару. Але це війна, всі ми прекрасно розуміємо, що на війні бувають успіхи і певні неуспіхи", - зауважив він.

Тимочко підкреслив, що наразі критично не допустити розгортання противником плацдарму, що може стати початком прориву фронту.

"З однієї сторони, шкода, що ворог зміг просунутися на кілька кілометрів. Але з іншої сторони розуміємо, що ворог не зміг розгорнути на Авдіївському напрямку, як вони планували - в бік Вугледара, Покровська, Курахове, щоб захопити Донецьку область на південному напрямку", - додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Він пояснив, що російські війська виявили "слабкі місця" української оборони через постійний дефіцит боєприпасів.

За словами Тимочка, противник намагався використати можливості, що виникли. Питання полягає в тому, які втрати вони готові понести для утримання зайнятих позицій, які вони прагнуть розширити.

"Звичайно, там зараз бої будуть дуже жорстокі. Головнокомандувач заявив, що туди відправили як додаткові військові підрозділи, так і додаткові засоби ураження", - підсумував Тимочко.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Наступ РФ на Сході - бої за Очеретине

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти здійснили просування в Очеретиному і вдало закріпилися на захоплених територіях. Наразі тривають інтенсивні бої. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Окупаційні російські війська захопили село Очеретине в Донецькій області. Це є "найшвидшим" просуванням російської армії за останні місяці, що може загрожувати руйнуванням української оборони на заході від Авдіївки. Про це повідомляє Forbes. Журналісти зазначають, що на цей напрямок були направлені війська 100-ї окремої механізованої бригади, яка є "однією з найновіших і найменш оснащених бригад" у ЗСУ.

Російські окупанти продовжують постійні атаки на позиції Сил оборони України в районі міста Часів Яр на Донеччині. Українські військові, у свою чергу, мужньо тримають оборону на цьому напрямку бойових дій. Про це розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко.

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