УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дуже жорсткі бої: в ЗСУ підтвердити просування РФ на Сході - 3 міста під загрозою

Юрій Берендій
28 квітня 2024, 10:49
В ЗСУ зазначають, що в разі прориву фронту на Авдіївському напрямку, російські війська продовжать свій наступ в бік Вугледара, Покровська, Курахового.
Дуже жорсткі бої: в ЗСУ підтвердити просування РФ на Сході - 3 міста під загрозою
Ворог зміг просунутись на кілометри на одному з напрямків фронту / Колаж Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, deepstatemap

У Збройних Силах України підтверджують, що російські війська, використовуючи хронічну нестачу боєприпасів у Сил оборони України, здійснили просування на кілька кілометрів неподалік від Авдіївки. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в ефірі національного телемарафону.

"На жаль, там склався ряд негативних моментів, які і призвели до ситуації тактичного рівня. Вона досить серйозна і докладають всі зусилля для того, щоб вона не переросла в серйозну загрозу", - розповів Тимочко

Він також вказав, що цей напрямок для противника є ключовим, оскільки вони планують просуватися з Очеретиного в напрямку Покровська.

відео дня

"Цей їхній задум зрозумілий, людей вони накопичили для нанесення удару. Але це війна, всі ми прекрасно розуміємо, що на війні бувають успіхи і певні неуспіхи", - зауважив він.

Тимочко підкреслив, що наразі критично не допустити розгортання противником плацдарму, що може стати початком прориву фронту.

"З однієї сторони, шкода, що ворог зміг просунутися на кілька кілометрів. Але з іншої сторони розуміємо, що ворог не зміг розгорнути на Авдіївському напрямку, як вони планували - в бік Вугледара, Покровська, Курахове, щоб захопити Донецьку область на південному напрямку", - додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Він пояснив, що російські війська виявили "слабкі місця" української оборони через постійний дефіцит боєприпасів.

За словами Тимочка, противник намагався використати можливості, що виникли. Питання полягає в тому, які втрати вони готові понести для утримання зайнятих позицій, які вони прагнуть розширити.

"Звичайно, там зараз бої будуть дуже жорстокі. Головнокомандувач заявив, що туди відправили як додаткові військові підрозділи, так і додаткові засоби ураження", - підсумував Тимочко.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Наступ РФ на Сході - бої за Очеретине

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти здійснили просування в Очеретиному і вдало закріпилися на захоплених територіях. Наразі тривають інтенсивні бої. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Окупаційні російські війська захопили село Очеретине в Донецькій області. Це є "найшвидшим" просуванням російської армії за останні місяці, що може загрожувати руйнуванням української оборони на заході від Авдіївки. Про це повідомляє Forbes. Журналісти зазначають, що на цей напрямок були направлені війська 100-ї окремої механізованої бригади, яка є "однією з найновіших і найменш оснащених бригад" у ЗСУ.

Російські окупанти продовжують постійні атаки на позиції Сил оборони України в районі міста Часів Яр на Донеччині. Українські військові, у свою чергу, мужньо тримають оборону на цьому напрямку бойових дій. Про це розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Реклама

Головне за день

Росія почала частіше бити по Україні "Оводами": що це означає

Росія почала частіше бити по Україні "Оводами": що це означає

12:14 Україна
Дуже жорсткі бої: в ЗСУ підтвердити просування РФ на Сході - 3 міста під загрозою

Дуже жорсткі бої: в ЗСУ підтвердити просування РФ на Сході - 3 міста під загрозою

10:49 Україна
РФ застосувала БпЛА невстановленого типу для атаки на Україну: деталі від ЗСУ

РФ застосувала БпЛА невстановленого типу для атаки на Україну: деталі від ЗСУ

10:09 Україна
Всі головні новини

Популярне

Потужні зливи і торнадо: Україну чекає нова аномалія - прогноз синоптика 34954

Потужні зливи і торнадо: Україну чекає нова аномалія - прогноз синоптика

З Вербною неділею - душевні картинки та привітання зі святом 3962

З Вербною неділею - душевні картинки та привітання зі святом

Закрутила роман з охоронцем Путіна: зрадниця Оксана Марченко пустилася берега у РФ 3515

Закрутила роман з охоронцем Путіна: зрадниця Оксана Марченко "пустилася берега" у РФ

Якою буде погода у травні 2024 року: синоптик розповіла про погодні сюрпризи 3484

Якою буде погода у травні 2024 року: синоптик розповіла про погодні "сюрпризи"

Останні новини

13:03

Гороскоп на тиждень із 29 квітня до 5 травня: Ракам - похід до лікаря, Левам - дохід

12:59

Як правильно пофарбувати яйця буряком: нескладні способи допоможуть допитливим

12:55

"Задача нездійсненна": офіцер ЗСУ оцінив загрозу оточення Часового Яру

12:34

Фінансовий гороскоп на тиждень із 29 квітня до 5 травня: Тельцям пощастить, Рибам - витрати

12:22

Приповз першим: путініст Стас Михайлов висловився про Пугачову

Україна здатна почати наступ на Крим після відбиття атаки РФ навесні - ГетьманУкраїна здатна почати наступ на Крим після відбиття атаки РФ навесні - Гетьман
12:14

Росія почала частіше бити по Україні "Оводами": що це означає

12:14

Дантес ніжно привітав Кацуріну з днем народження і показав спільні фото

11:49

Євробачення 2024: букмекери різко змінили ставки після репетиції України

11:46

"Політична тварина": Кулеба жорстко висказався про Путіна і назвав його слабість

Реклама
11:12

Кому можуть завищити суми у квитанціях за світло: як цього не допустити

10:49

Дуже жорсткі бої: в ЗСУ підтвердити просування РФ на Сході - 3 міста під загрозою

10:22

Китайський гороскоп на завтра 29 квітня: Тиграм - зрив планів, Коням - важке рішення

10:14

У Німеччині ножем убили двох українців: копи підозрюють громадянина РФ

10:09

РФ застосувала БпЛА невстановленого типу для атаки на Україну: деталі від ЗСУ

09:47

У США суд зобов'язав Брітні Спірс виплатити батькові 2 млн доларів

09:43

Закрутила роман з охоронцем Путіна: зрадниця Оксана Марченко "пустилася берега" у РФ

09:40

З Вербною неділею - душевні картинки та привітання зі святом

09:30

Гороскоп на завтра 29 квітня: Близнюкам - небезпека на роботі, Ракам - імпульсивні рішення

09:27

Повернення чоловіків до України: в МЗС Польщі оцінили ідею позбавлення виплат

09:08

Варто згадати про один забутий проект: чим примітний Як-52БПогляд

Реклама
08:52

Українці ризикують втратити до половини пенсії: кому таке загрожує

08:46

"Зробили все можливе": в ЗСУ зробили важливу заяву щодо оборони Часового Яру

07:46

Ресурси "м'яса" у Кремля: в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів

07:10

Треба за 5 секунд вгадати, хто справжній власник яхти: складна загадка

06:20

Чи виростуть тарифи на мобільний зв’язок?Погляд

05:50

Майже 2-тижнева буря: країну накрив затяжний геомагнітний шторм

04:30

Як швидко розносити тісне взуття: 7 простих способів, які точно допоможуть

03:45

Проблема миттю зникне: 6 найдієвіших варіантів, як позбутися скрипу двірників по склу

02:55

"Командос" зачистять плацдарм: майор розкрив сценарій прориву на Лівобережжі

02:20

Кульбаби зникнуть назавжди: садівник розповів про три геніальні методи

00:08

Гроші "винні" Угорщині: Орбан відзначився цинічною заявою про допомогу Україні

27 квітня, субота
23:38

Журналісти дізналися секретне місце відпочинку принца Вільяма і Кейт Міддлтон

23:02

РФ масово встановлює "мангали" на НПЗ: експерт зізнався, чи ефективні вони проти БПЛА

22:41

"Лінію зіткнення утримати неможливо": РФ захопила ще одне село - DeepState

21:46

Залишились руїни: ДТЕК показала зруйновані ракетами енергооб'єктиФото

21:39

Китай і проблема завершення війниПогляд

21:31

У партнерів є 7 систем Patriot, але нема рішучості: Зеленський зробив важливу заявуФото

19:34

Регіони будуть "плавати": синоптики прогнозують дощі з сильними грозами

19:31

ГУР здійснило потужну кібератаку: сервіси АТ "МТТ" недоступні в багатьох регіонах РФ

19:09

Окупанти просунулись і закріпились в Очеретиному: ЗСУ терміново стягують силиВідео

Реклама
18:26

Вкрали ідею у ЗСУ: РФ застосовують на фронті нову технологію ураження цілей – BILD

18:20

Дорога не тільки в ТЦК: в Міноборони назвали альтернативу після вручення повістки

17:45

Що покласти у вазу, щоб квіти довше стояли: жінка показала дивовижний трюк

17:39

Брітні Спірз у люті: співачка розбила лобове скло елітного авто

17:34

Під Часовим Яром не вщухають "гарячі" бої: в ЗСУ розкрили ситуацію поблизу міста

17:10

Ситуація може загостритись: Сирський розказав про складну ситуацію на фронті

16:52

Могилевська показала молодшу доньку

16:37

"Нам потрібні люди": посол роз'яснив ситуацію щодо чоловіків призовного віку у Польщі

16:22

Якою буде погода у травні 2024 року: синоптик розповіла про погодні "сюрпризи"

16:17

Відведення танків Abrams з фронту: у ЗСУ різко спростували заяву

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти