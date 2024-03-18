Окупанти зупинили масові ракетні атаки: Гуменюк розповіла, до чого готуватися

Росіяни поставили "на паузу" ракетні удари по Україні. У Силах оборони прокоментували ситуацію.

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Окупанти зупинили масові ракетні атаки / колаж: Главред, фото: скріншот, Вікімедіа

У Російській Федерації проходить відповідальний етап - вибори президента країни. Нинішню паузу в масованих атаках ракетами можна пов'язувати саме з цією подією. Про це сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Згідно зі словами Гуменюк, окупанти не відмовилися від проведення атак і ворожа авіація вже довгий час повністю готова до такої атаки. Сили оборони відстежують активність і стратегічної авіації зокрема.

Наталя Гуменюк стверджує, що окрім виборів "паузу" також може пояснити відсутність у небі літака А-50 (навідника, розвідцентру), підтвердження цьому - останні російські "операції", які були безрезультатними.

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Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський і російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Створено на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом із радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації під час їх наведення на повітряні, наземні та морські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного - $330 млн.

Інфографіка А-50/ Главред

"У результаті літакопаду, який влаштували Сили оборони України для авіації росіян, це також дуже небезпечна операція наступного разу. Але тим не менш, вони не відмовилися від проведення масованих ракетних ударів, тому що це основна перевага, яку вони мають і основні перемоги, які вони підсовують своєму диктатору", - пояснила вона.

Також вона додала, що ситуацію тримають на особливому контролі і той факт, що авіація ворога активна і ракетоносії в морі заряджені - необхідно враховувати під час кожного оповіщення про небезпеку.

До того ж, Гуменюк повідомила, що завтра настане 4 тижні, відколи кораблі з ракетами не виходили на чергування, проте незабаром після виборів у Росії агресія і терор можуть знову посилитися.

Атаки на Україну

Як повідомляв Главред, вночі 18 березня російські окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині прикордонного населеного пункту Харківської області. Унаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі, повідомляла прес-служба ДСНС у Telegram.

Також, 15 березня РФ завдала ракетного удару по Одесі. Місто обстріляли балістичними ракетами "Іскандер". Після першого "прильоту" на місце події приїхали медики, рятувальники та правоохоронці. У цей момент окупанти вдарили по тому ж місцю вдруге. Відомо, що внаслідок ракетного удару загинули фельдшер і рятувальник.

При цьому в ГУР спростували заяви російського Міноборони про те, що внаслідок удару по розташуванню українських військ нібито загинули майже 300 бійців спецпідрозділу ГУР МО "Кракен". Про це повідомляє CNN.

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