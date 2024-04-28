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"Зробили все можливе": в ЗСУ зробили важливу заяву щодо оборони Часового Яру

Юрій Берендій
28 квітня 2024, 08:46
Майон Нацгвардії зазначає, що російські окупанти намагаються знайти слабке місце в обороні українських військ в районі Часового Яру для подальшого наступу.
'Зробили все можливе': в ЗСУ зробили важливу заяву щодо оборони Часового Яру
Окупанти проводять безперервні штурми позицій українських військ / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Російські окупанти продовжують постійні атаки на позиції Сил оборони України в районі міста Часів Яр на Донесчині. Водночас, українські військові мужньо тривають оборону на цьому напрямку бойових дій. Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко.

"Я б не сказав, що інтенсивність змінюється… вона є постійною. Противник постійно тримає нас в напрузі, постійно проводить якісь спроби штурмових дій. Він завжди шукає слабкі місця в нашій обороні. Є така приказка "де тонко, там і рветься". От якраз противник шукає саме оце місце, де тонко", – розповів військовий.

Кожубенко зауважив, що спроби росіян прорвати українську оборону не мають успіху. Він підкреслив, що українська оборона на цьому напрямку боїв є дуже стійкою, а українські військовослужбовці вправно відбивають всі ворожі атаки.

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"Судячи з того, що хлопці досі тримаються, знаючі, як оборонятися в місті... я більш ніж упевнений, що оборонці Часового Яру зробили все можливе для того, щоб триматися якомога довше або навіть в подальшому перейти в наступ зі своїх позицій", – зазначив майор Нацгвардії.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Бахмутський напрямок залишається одним із найбільш активних на фронті. Росія продовжує свої спроби захопити Часів Яр і концентрує свої сили в районі Кліщіївки, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські сили продовжують наступ у районі Часового Яру Донецької області. Ворог може намагатися обійти місто та створити умови для оперативного оточення.

За зведенням Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська становлять реальну загрозу захоплення Часового Яру в Донецькій області, що може послужити початком подальших наступальних операцій проти міст, що утворюють важливий оборонний пояс України на Донбасі.

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війна в Україні Часів Яр
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