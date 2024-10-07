Україна масово збиває дрони-розвідники РФ: у Times дізналися, що придумали ЗСУ

Бригади ЗСУ фіксують чотириразове збільшення знищення розвідувальних дронів РФ.

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Українські FPV-дрони масово збивають БПЛА-розвідники РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, zala-aero.com

Українські захисники почали масово використовувати вдосконалені дрони-камікадзе для боротьби з розвідувальними безпілотниками країни-агресора РФ.

Як ідеться в матеріалі The Times, від отримання попередження про ворожий БПЛА до його знищення українським дроном-перехоплювачем минає лише 10 хвилин.

Уточнюється, що за два місяці один зі спецпідрозділів ЗСУ знищив понад 50 російських розвідувальних безпілотників, працюючи невеликими модернізованими дронами-камікадзе на великих висотах у тісній взаємодії з радіолокаційними станціями. Така практика розширилася і на інші ділянки фронту.

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При цьому військовим, які працюють із радіолокаційними станціями, наказали тісніше координувати роботу з операторами безпілотників. У результаті - за останні вісім тижнів в околицях Херсона іноді знищували по чотири розвіддрони на день.

У матеріалі наводяться дані про те, що українські бригади по всій лінії фронту фіксують чотириразове збільшення знищення розвідувальних дронів і зменшення часу їхнього польоту над позиціями.

Своєю чергою волонтер Тарас Чмут пояснив, що вартість дронів-перехоплювачів може становити приблизно 600 доларів, водночас один Zala обходиться Росії в приблизно 40 тисяч доларів. Тож економічний ефект очевидний.

Що передувало

Ще недавно розвідувальні БПЛА РФ переважали в небі над українськими позиціями. Літаючи на висоті до п'яти кілометрів, вони були невразливими для наземного вогню, а бити по них дорогими ракетами ППО було нераціонально.

При цьому ворог використовував дрони-розвідники у співпраці з ракетними та артилерійськими підрозділами. За даними ЗМІ, таким чином у березні ворог знищив дві пускові установки комплексу Patriot на Покровському напрямку. Журналісти пишуть, що розвіддрони допомогли РФ із ще щонайменше двома ракетними ударами по батареях Patriot.

Як реагує РФ

Згідно з наведеними даними, оператори РФ збільшили висоту і швидкість польоту, а також БПЛА-розвідники частіше стали літати вночі. Також вони намагаються закамуфлювати свої дрони. Крім того, іноді ворог прикрашає крила знаками, намагаючись видати їх за українські. На дронах почали встановлювати камери заднього огляду, щоб переслідування українських безпілотників не залишалися непоміченими.

Своєю чергою українські оператори тепер теж використовують свої дрони-перехоплювачі вище і оснащують їх тепловізійною оптикою.

FPV-дрон - що це таке FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

Раніше повідомлялося про те, що РФ все частіше запускає дрони невстановленого типу. Окупанти застосовують велику кількість засобів повітряного нападу, щоб перевантажити українську ППО, а також з метою проведення повітряної розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ рекордно вдарила по Україні дронами. У середньому, у вересні, росіяни запускали по 44 дрони Shahed щодня.

Як повідомлялося раніше, РФ атакує Україну новими безпілотниками. Українські захисники все частіше стикаються з дронами невстановленого типу. Нові БПЛА можуть нести кілька кілограмів вибухівки, тому вони становлять небезпеку.

/ Инфографика: Главред

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