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РФ атакувала "Кинджалом" аеродром на Хмельниччині: в ОВА розкрили наслідки удару

Руслана Заклінська
7 жовтня 2024, 12:22
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Один із трьох "Кинджалів", якими РФ атакувала Україну, влучив у Старокостянтинові у Хмельницькій області, розповіли Повітряні сили ЗСУ.
РФ атакувала 'Кинджалом' аеродром на Хмельниччині: в ОВА розкрили наслідки удару
Росіяни атакували "Кинджалом" Староконстянтинів / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вранці 7 жовтня росіяни атакували Україну трьома гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Один з "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинова на Хмельниччині. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, близько 08:20 російські окупанти запустили три гіперзвукові ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К, які вилетіли з аеродрому Саваслейка. Дві ракети вдалося збити силам протиповітряної оборони.

"Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області", - йдеться у повідомлення Повітряних сил.

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Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив ворожий удар по області. За його словами, влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не зафіксовано.

"Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих немає. Пожеж не зафіксовано", - зазначив Тюрін.

Крім цього, під час ракетної атаки РФ мешканців Старокостянтинівської громади закликали перебувати біля укриття. Там попереджали про загрозу детонації боєприпасів.

РФ атакувала 'Кинджалом' аеродром на Хмельниччині: в ОВА розкрили наслідки удару
Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Ракетна атака РФ по Україні 7 жовтня - що відомо

Нагадаємо, вранці 7 жовтня в Києві прогриміли вибухи. Росія запустила ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова та Київщини. Внаслідок ракетної атаки в трьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Українські сили ППО успішно відбили російську повітряну атаку. Захисники знищили 32 ударні дрони та дві ракети "Кинжал".

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що окупанти запустили кілька дронів типу "Шахед" для відволікання уваги та коригування ударів "Кинджалами". Він підкреслив, що атака ракетами вранці, коли люди їдуть на роботу, а діти йдуть до школи, є проявом ненависті до української нації.

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Повітряні Сили Хмельницька область війна Росії та України ракетний удар ракета Кинджал Ракетна атака на Україну
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