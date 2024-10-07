Атака 'Кинджалів' на Київ: сили ППО збили дві ракети і 32 ударних дрони

У небі над Україною радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили понад 80 повітряних цілей.

https://glavred.net/ukraine/ataka-kinzhalov-na-kiev-sily-pvo-sbity-dve-rakety-i-32-udarnyh-drona-10603019.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по Україні ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 108 окрема бригада сил ТРО

Українські сили ППО відбили російську повітряну атаку - було знищено 32 ударних дрони і дві ракети "Кинджал".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 7 жовтня 2024 року (з 20:00 06 жовтня до 8:30 7 жовтня) російські окупанти завдали удару по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА.

Близько 08:20 ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К із повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту - Саваслейка).

відео дня

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили понад 80 повітряних цілей.

Унаслідок протиповітряного бою було збито дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожі ударні БпЛА в Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Зафіксовано кілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківській області.

Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Крім того, 37 російських безпілотників локально втрачено в різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Звіт Повітряних сил України / t.me/kpszsu

Повітряний удар по Україні 6-7 жовтня 2024 року

У ніч на 7 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу. Ворог здійснив запуск Шахедів із півночі.

Під час повітряної тривоги один із Шахедів вдарив по приватному будинку. Це підтвердила Сумська адміністрація. Унаслідок влучання загорілися кілька будинків. Відомо про те, що постраждали щонайменше 4 людини.

Уранці в понеділок у КГВА повідомили, що Київ відбив четверту повітряну атаку з початку жовтня. Силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БПЛА було збито.

Вранці в понеділок, 7 жовтня, в Києві прогриміла серія вибухів. Місто було атаковане ракетами "Кинджал". У Київській міській адміністрації закликали жителів міста пройти в укриття і заявили про роботу ППО.

Ракета "Кинджал" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред