РФ все частіше запускає дрони невстановленого типу: у Повітряних силах розповіли деталі

Окупанти застосовують велику кількість засобів повітряного нападу, щоб перевантажити українську ППО, а також з метою проведення повітряної розвідки.

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РФ все частіше запускає дрони невстановленого типу/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Південь"

Російські окупанти почали дедалі частіше, крім "Шахедів", запускати безпілотники невстановленого типу. Часто такі дрони потрапляють під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і падають на землю, не завдавши шкоди.

Про це розповів т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді". Зокрема, він уточнив, що під час атаки окупантів в ніч на суботу, 5 жовтня, захисники України збили три "Шахеди", а ще 10 ворожих дронів було локаційно втрачено у південних та північних регіонах. Ігнат зазначає, що це могли бути дрони інших типів. Їх можуть ідентифікувати лише спеціалісти за уламками на землі під час виявлення місця падіння.

За словами Ігната, загарбники частіше використовують дешеві дрони, серед яких – "Гербера". Ткі безпілотники в РФ виробляються у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе чи хибна ціль. За інформацією видання Defence Express, такі дрони мають фюзеляж із пінопласту і зібрані абияк, тому вони під час польоту можуть самостійно падати.

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У той же час Ігнат наголосив, що Повітряні сили бачать будь-яку ціль в повітрі лише як точку на моніторах ППО, тому визначити, який саме тип безпілотника використали окупанти можна лише за уламками на землі.

Посадовець зазначив, що російські окупанти використовують велику кількість засобів повітряного нападу, щоб перевантажити українську ППО і з метою проведення повітряної розвідки.

Нагадаємо, у звіті Повітряних сил станом на ранок 5 жовтня йдеться про те, що в ніч на суботу було збито три ворожі дрони "Шахед". 10 з 13 безпілотників були локаційно втрачені. Підтвердженої інформації про завдану шкоду при їхньому падінні немає.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

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