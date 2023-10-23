РФ атакує Україну новими безпілотниками: у чому небезпека дронів-"газонокосарок"

У ЗСУ розповіли про те, що українські захисники все частіше стикаються з дронами невстановленого типу.

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Україну атакують новими дронами / Колаж: Главред, Фото: t.me/kievreal1, defence-ua.com

У ніч на 22 жовтня російські окупанти завдали нового удару по Україні, застосувавши в тому числі безпілотники. При цьому вибухи прогриміли в багатьох областях України.

Водночас у Мережі помітили, що звук ударних безпілотників РФ, які раніше називали "мопедами", тепер змінився. Звук роботи нових БПЛА ворога нагадують не мопеди, а скоріше газонокосарки, пише Telegram-канал "Николаевский Ванек".

"Звук дуже схожий на мопед, двигун теж дуже схожий, але за всіма характеристиками мопеда програє. Місцеві кажуть, що звучить таке диво дуже схоже на газонокосарку", – йдеться в повідомленні.

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Що кажуть у ЗСУ

Ще напередодні спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що українські захисники все частіше стикаються з дронами невстановленого типу.

"Є уламки, є залишки, видно з чого ворог їх складає. Фактично з AliExpress там куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як то кажуть,"з палиць" ліплять цей "літак" і запускають його в бік нашої держави", - сказав він.

/ t.me/kievreal1

Разом з тим Ігнат попередив про те, що нові БПЛА можуть нести кілька кілограмів вибухівки, тому вони становлять небезпеку.

Що відомо про нові ударні дрони

Раніше військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський в інтерв'ю Глареду оцінив загрозу появи в окупантів нових безпілотників. Він звернув увагу на те, що раніше Іран анонсував появу дронів "Шахед" з турбореактивними двигунами.

"Він, звичайно, не буде дзижчати, як газонокосарка або мопед. Але він при цьому буде гудіти, як ракета, бо в світі не існує безшумних турбореактивних двигунів", - зазначив експерт.

У той же час він вважає, що поки невідомо, чи пройшла нова іранська розробка необхідні випробування і чи з'явиться вона незабаром на озброєнні у РФ.

"Але, про всяк випадок, пропоную ще раз повернутися до базового моменту. Літаючий Shahed-136 з реактивним двигуном не буде гудіти, як газонокосарка, мопед, але він буде гудіти, як ракета. Тому його буде краще чути. І вже на цій підставі думати, що іранці зробила щось підступне, і у нас не буде на це управи, немає. Звичайно, будь-який новий вид зброї, коли він з'являється на фронті, створює певний період збентеження, коли сторона, що обороняється, не знає ефективної протидії. Це, на жаль, завжди відбувається. Але і говорити про те, що реактивний "шахед" буде абсолютною зброєю, поки рано", - додав Киричевський.

У чому небезпека нових дронів РФ

У свою чергу український військовослужбовець, засновник проекту A. Drones Юрій Касьянов підкреслив, що застосовуючи дешеві у виробництві дрони окупанти РФ можуть виснажувати систему ППО України.

Він звернув увагу на те, що бойовики ХАМАС запускають дешеві саморобні ракети і БПЛА. А збивають їх у відповідь дорогими ракетами системи ППО "Залізний купол".

Він нагадав, що за деякими даними у окупантів РФ з'явилися нові "шахеди" з двигуном з Аліекспресса, і противним звуком.

/ t.me/kievreal1

"Даремно смієтеся. На Аліекспрессе можна купити все для будь-якого "шахеда". І недорогий малоресурсний мотор - це те, що потрібно для одноразового дрона – камікадзе, навіть якщо його збивають - це плюс для противника. Тому що коштує він в рази дешевше дефіцитної зенітної ракети", - додав Касьянов.

Раніше в ЗСУ показали, як ЗРК HAWK вночі збивав "шахеди" росіян. У ніч на 23 жовтня російські окупанти понад 3,5 години атакували Україну з повітря. Сили ППО знищили 14 БПЛА і авіаційну ракету.

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня російські окупанти понад 3,5 години атакували Україну з повітря. Сили ППО знищили 14 БПЛА і авіаційну ракету.

Ворог направив дрони-камікадзе Shahed-131/136 з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одеської області.

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