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РФ рекордно вдарила по Україні дронами: вересень став "найгарячішим" місяцем

Олексій Тесля
30 вересня 2024, 17:11
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У середньому, у вересні, росіяни запускали по 44 дронв Shahed щодня.
дрон, шахед
РФ масовано б'є по Україні дронами-камікадзе / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

У вересні 2024 року вперше за весь час війни країна-агресор РФ щодня використовувала проти України ударні безпілотники.

Загалом ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА типу Shahed, з яких було збито 1107, а ще деяку частину подавлено засобами РЕБ, пише АрміяInform.

Видання посилається на аналіз даних Повітряних сил ЗСУ і публікує відповідну інфографіку.

відео дня

Зазначається, що в середньому росіяни запускали по 44 дрони Shahed щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня - 72.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

"У вересні не було жодного дня без пусків Shahed", - додали в АрміяInform.

Скріншот
/ armyinform.com.ua

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ масовано запустила дрони по Україні. Повітряні Сили ЗС України повідомили, що РФ атакувала Сумську та Одеську області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони збили 67 "Шахедів". Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три - локально втрачені в північних регіонах України, повідомили в Повітряних силах.

Як повідомляв Главред, у Києві прогриміла серія вибухів. Бойова робота велася протягом 5 годин. Силами і засобами ППО було знешкоджено приблизно десять російських ударних дронів.

РФ рекордно вдарила по Україні дронами: вересень став 'найгарячішим' місяцем
/ Инфографика: Главред

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війна Росії та України атака дронів Дрон Shahed-136
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