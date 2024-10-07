'Шахеди' відволікали увагу: деталі ранкового удару 'Кинджалами'

Підступну атаку ворога силам ППО вдалося відпрацювати, однак наслідки є.

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Ворог особливо цинічно обрав час для атаки на столицю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Вранці 7 жовтня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами "Кинджал". Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко поділився першими деталями щодо наслідків ворожих ударів.

За його словами, окупанти запустили поодинокі дрони типу "Шахед" для відволікання уваги та, швидше за все, коригування наступних ударів "Кинджалами".

"ППО працювала. Повітряні Сили нехай повідомлять результат роботи ППО. Можу сказати, що дещо вдалося відпрацювати на чудово", - сказав Коваленко. відео дня

Керівник ЦПД наголосив, що історія про ранкові удари "Кинджалами", тоді коли люди їдуть на роботу, коли діти йдуть в школу - це просто ненависть до нашої нації.

Хто такий Андрій Коваленко? Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Атаки ворога на Україну - що відомо

Агресор Росія щодня завдає ударів по українських містах з повітря. Так 6 жовтня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Одесі. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникли пожежі.

Вже ввечері того ж дня ворог повторно запустив дрони типу "Шахед". Українські сили ППО зафіксували їх щонайменше у 6 областях, а згодом стало відомо, що під час повітряної тривоги один з Шахедів вдарив по приватному будинку на Сумщині.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня ворог застосував по Україні близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів.

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