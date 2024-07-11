Київ відмовився від літаків Gripen: у Швеції назвали причину

Замість винищувачів Швеція передала Україні системи спостереження ASC 890. Це дасть змогу краще проводити спостереження і повітряні бої.

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Україна могла отримати винищувачі Gripen, але відмовилася / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Україна могла отримати від Швеції винищувачі Gripen, але сама відмовилася від них на етапі переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом.

"Ми маємо розуміти, що Україні було надано можливість отримати винищувачі F-16, яких, звісно, більше в родині НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалено через те, що Україна дійшла висновку, що одночасно мати дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - занадто багато", - сказав він в інтерв'ю Голосу Америки.

Білльстрьом уточнив, що йдеться не лише про самі літаки, а й про цілу систему.

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"Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи і впроваджувати дві з них одночасно було б надто складно", - пояснив глава МЗС Швеції.

Винищувачі Gripen - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Водночас, за його словами, Швеція відкрита для переговорів про винищувачі Gripens, "якщо і коли програма F-16 буде завершена".

"Оскільки ми не могли продовжувати роботу з винищувачами Gripens через надходження F-16, ми вирішили надати Україні інші можливості, які є у Швеції, і ми передали Україні системи спостереження ASC 890. Це означає, що ми даємо щось, що Україна може використовувати в координації з повітряними винищувачами F-16. Це дасть змогу Україні краще проводити повітряні бої, спостереження та управління повітряними боями", - сказав Білльстрьом.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів і Данії. Про це він повідомив 10 липня на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО.

Україні потрібні 128 винищувачів F-16. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, поки в України не буде такої кількості літаків, їй буде дуже складно вирівнятися в небі проти ворога.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Норвегія почне передавати Україні винищувачі F-16 уже цього року. Загалом країна обіцяє надати шість літаків.

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-х літаків F-16 і семи авіадвигунів. Перший літак буде поставлено "найближчим часом".

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