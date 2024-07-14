Україна отримає винищувачі Gripen: у Зеленського розкрили деталі перемовин

Київ і Стокгольм ведуть перемовини щодо надання Україні винищувачів Saab JAS-39 Gripen, розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

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Україна прагне отримати винищувачі Gripen - Офіс президента / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Україна і Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву бойових літаків Saab JAS-39 Gripen. Дискусії були й раніше, проте українська влада очікувала, коли Стокгольм вирішить свої питання, пов'язані зі вступом до НАТО. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

В інтерв'ю Голос Америки він розповів про те, що президент Зеленський веде відповідні перемовини зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном.

"Це тема, яку президент(Володимир Зеленський) постійно порушує перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції до НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і президент знову спілкується з прем'єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони - з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16, і ми рухаємося в цьому напрямку", - наголосив Ігор Жовква. відео дня

Коротко про Gripen / Інфографіка: Главред

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Україна сама відмовилася від літаків Gripen, оскільки розраховувала на отримання літаків F-16, сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем. При цьому Стокгольм готовий буде поставити Києву свої літаки.

Декілька держав попросили Швецію поставити на паузу питання передачі Gripen, сказав міністр оборони Пол Йонсон. За його словами, зараз пріоритет - передача Україні винищувачів F-16.

Gripen - винищувач, який найкраще підійде Україні в нашій ситуації, вважає авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап. Gripen здатні бути носіями ракет Storm Shadow/SCALP-EG і Taurus.

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