Передача Україні винищувачів Gripen: у Швеції пояснили причину затримки

Кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани щодо відправлення винищувачів Gripen.

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У Швеції прокоментували ймовірність передачі Gripen Україні / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Olavi-a, УНІАН

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон прокоментував ситуацію навколо ймовірних поставок Україні винищувачів Gripen.

Він наголосив, що кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани щодо відправлення винищувачів Gripen, повідомляє видання Aftonbladet.

"Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16", - пояснив Йонсон.

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При цьому він не виключає, що надалі це постачання Gripen Україні знову може стати актуальним.

"Але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16", - сказав міністр оборони Швеції.

Він додав, що зараз постачання Gripen не відповідає поглядам коаліції на впровадження двох систем винищувальної авіації одночасно.

/ Инфографика: Главред

Постачання Україні літаків F-16 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16. Бельгія увійшла до "коаліції F-16" у 2023 році разом із Нідерландами, Данією та Норвегією.

Нагадаємо, бельгійський уряд вирішив прискорити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року. Про це заявили прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо і міністр оборони Людівін Дедондер.

Як повідомлялося раніше, перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні в США. Кількість пілотів і точна дата випуску не уточнюється "з міркувань їхньої безпеки".

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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