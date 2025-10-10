Рус
"Загроза існує": експерт назвав головні "міста-мішені" для РФ

Сергій Кущ
10 жовтня 2025, 23:47оновлено 11 жовтня, 00:22
Харченко впевнений, що можливі аварійні відключення.
Експерт назвав головні міста-мішені для РФ
Експерт назвав головні міста-мішені для РФ

В Україні є кілька зон, кілька великих міст, які через свої масштаби об'єктивно складніше захистити. Якщо Росія і далі застосовуватиме тактику масованих ударів, то під час опалювального сезону виникнуть труднощі.

В інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко

"Об'єктивно можуть виникати дуже складні ситуації, адже якщо, умовно, по одному місту запустять 600 дронів і 100 ракет, то жодна система захисту не витримає, і навіть найпотужніша ППО не допоможе", - зазначив експерт.

Водночас він переконаний, що, судячи з підготовки Харкова, Одеси, Миколаєва та Києва, шансів на якісь апокаліптичні сценарії просто немає.

"Загроза, безперечно, існує. Чи можливі аварійні відключення? Так. Чи можуть бути тимчасові обмеження? Так. Але вони не будуть критичними, не призведуть до колапсу, і їхні наслідки усуватимуться в досить короткі терміни. Тому я, наскільки це можливо за нинішніх умов, залишаюся оптимістом - завдяки досвіду, який ми вже маємо, розумінню того, що робити, і тій підготовці, яку, так чи інакше, здійснено", - підсумував експерт.

Атака РФ по Україні 10 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила комбіновану ракетно-дронну атаку по території України. Під удар потрапили Київ, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області. Основною метою окупантів стала енергетична інфраструктура.

Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Також знеструмлено кілька областей, діють графіки аварійних відключень електроенергії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 32 ракети та 465 ударних безпілотників, серед яких близько 200 дронів типу "Шахед". Українська протиповітряна оборона знищила або приглушила 420 цілей.

Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт із питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в низці провідних ЗМІ України.

війна в Україні Олександр Харченко
