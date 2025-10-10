РФ залишила без світла сім областей України: де введено жорсткіші відключення

Енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання у Черкаській області.

Головне:

Ааварійні відключення діють у семи областях України

У Черкаській області світло повністю відновили

У Чернігівській області діють три черги знеструмлень

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії, спрямованої на енергетичну інфраструктуру України, аварійні відключення електроенергії застосовуються у семи областях. У Черкаській області електропостачання відновлено. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, вимушені аварійні відключення електроенергії застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки масованого удару РФ.

"Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам - енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області - повністю заживлені", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Чернігівській області обсяг погодинних відключень зріс. Наразі у області застосовується три черги знеструмлень одночасно.

"Причина обмежень у регіоні - наслідки попередніх російських дронових атак. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - закликали в Укренерго.

Чи можливі проблеми під час опалювального сезону - думка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів в коментарі Главреду, що масштабні удари РФ по енергетиці здатні створити надзвичайно складну ситуацію для будь-якого міста. Водночас він підкреслив, що українські енергетики добре підготувалися до зими.

"З огляду на те, що мені відомо про підготовку Харкова, Одеси, Миколаєва і, безумовно, Києва (який, фактично, робить стільки, скільки вся решта країни разом узята у сфері енергетичної безпеки) - шансів на якісь апокаліптичні сценарії просто немає", - наголосив Харченко.

Експерт визнав, що аварійні або тимчасові відключення електроенергії можливі. Проте, за його словами, вони не стануть критичними і не призведуть до енергетичного колапсу.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні 10 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні, вразивши Київ, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Полтавщину. Основною ціллю окупантів стала енергетична інфраструктура.

Є загиблі, серед них дитина, та десятки поранених. Внаслідок атак знеструмлені кілька областей, запроваджено графіки відключень світла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 32 ракети та 465 ударних БпЛА, зокрема близько 200 "шахедів". Українська ППО збила або приглушила 420 цілей

Крім цього, Росія не зможе залишити Україну без світла і тепла цієї зими, запевнив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. В інтерв’ю El Pais він зазначив, що енергосистема стала значно міцнішою, а енергетики ретельно підготувалися до нових атак.

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

