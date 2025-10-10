Кличко попередив про новий удар по Києву, Безлуга просить жителів покинути столицю

Міські служби працюють у посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення.

https://glavred.net/ukraine/klichko-predupredil-o-novom-udare-po-kievu-bezlugaya-prosit-zhiteley-pokinut-stolicu-10705463.html Посилання скопійоване

Кличко попередив про новий удар по Києву / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Коротко:

Кличко радить жителям Києва зробити запаси води та продуктів

Енергетики відновили світло ще для 43 тисяч будинків

Безлуга не виключає, що взимку Київ може опинитися без каналізації та водопостачання.

Чергова атака російських окупантів на столицю України може відбутися вже найближчими днями. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Тому що ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку", - написав він. відео дня

Міський голова радить жителям Києва зробити запаси води та продуктів, зарядити пристрої автономного живлення, а також підготувати аптечку і теплі речі.

Наразі міські служби працюють у посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення.

До речі, як повідомили в ДТЕК, у столиці енергетикам вдалося відновити електропостачання ще для 43 000 будинків після нічної атаки.

"Енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання ще для 43 000 будинків після нічної атаки. Загалом за добу ми повернули світло для 466 тисяч сімей", - ідеться в повідомленні.

Крім того, народна депутатка Мар'яна Безугла закликала українців готуватися до ймовірних масштабних відключень електроенергії цієї осені та взимку в Україні. Вона наголосила на важливості запасів, кооперації та можливого тимчасового переїзду з міст, особливо з Києва.

У своєму Telegram-каналі Безугла попередила про ризики, пов'язані з атаками на критичну інфраструктуру і закликала до індивідуальної підготовки.

За її словами, навіть за наявності укриттів і бойових засобів протиповітряної оборони, Росія має технічну можливість зруйнувати ключові об'єкти електромережі, якщо застосує значну кількість засобів ураження.

"Додам щодо блекауту. Попри проблеми з ППО, які зумовлені нестачею коштів та організаційним безладом, маємо також розуміти, що, яким би не було укриття та ППО, Росія за бажання може знищити практично будь-який об'єкт критичної інфраструктури в Україні. Питання тільки в кількості ракет і дронів. Якщо в одну ТЕЦ випустити, наприклад, 50 "Шахедів" і з десяток "Іскандерів", їй кінець, незалежно від наявності захисту", - написала Безугла.

Вона також нагадала, що ще наприкінці літа попереджала про складну зиму ймовірних блекаутів і закликала підвищити власну готовність.

"Друге. В останній день літа я м'яко попередила, що зима буде важкою, а блекаут буде. Наголошую на самосвідомості та практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся", - додала народна депутатка.

Окремо вона порадила розглянути тимчасовий переїзд із міст у приватні або приміські райони на період осені та зими.

"А найкраще - розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто", - зазначила Мар'яна Безугла.

Безугла підкреслила, що особливо вразливим є Київ, який через свою стратегічну та символічну роль може стати ціллю масованих ударів. Вона попередила про ризик повного відключення комунікацій і сервісів у разі масштабної атаки.

"Особливо це стосується киян. Київ - стратегічна і символічна ціль. Можливо, що його "посадять" повністю. Повністю - це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими", - написала народний депутат.

Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо

Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- і водопостачанням.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих - усім надається необхідна допомога.

Основною метою окупантів була енергетична інфраструктура. Унаслідок атаки є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоград, Херсон.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред